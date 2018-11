A Galatone Premio Letterario internazionale “Città del Galateo”

Grande partecipazione, dall’Italia e dall’estero;il 1° dicembre la Premiazione al Palazzo Marchesale

di Goffredo Palmerini

LECCE – A Galatone, nello splendido Palazzo Marchesale della città salentina, si terranno le manifestazioni conclusive della VI edizione del Premio Internazionale di Poesia e Prosa “Città del Galateo” e della Mostra d’arte “I Colori del Salento”, organizzati dall’Associazione Culturale VerbumlandiArt in collaborazione con la Municipalità, con il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce. Un grande successo di partecipazione ha arriso anche questa edizione 2018, con 1500 poesie e 500 racconti pervenuti da autori italiani e d una numerosa schiera di autori stranieri di Serbia, Romania, India, Taiwan, Turchia, Germania, Polonia, Grecia, Iraq. Il 30 novembre e sabato 1° dicembre gli eventi di Premiazione dei vincitori del prestigioso concorso letterario e la consegna di Riconoscimenti ad insigni personalità, Ospiti d’onore.

Confermata la presenza agli eventi delle seguenti Autorità istituzionali e Ospiti d’onore: Loredana Capone, assessore al Turismo e Cultura della Regione Puglia, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Flavio Filoni, sindaco di Galatone, don Giuseppe Venneri, direttore Caritas diocesana, Pierfranco Bruni, giornalista e scrittore, candidato al Premio Nobel per la Letteratura, Tiziana Grassi, giornalista e scrittrice, studiosa di migrazioni, Maria Rosaria Pugliese, scrittrice, Mariarosaria Riccio, scrittrice e psicologa, Carmine Carlucci, docente e presidente del Comitato per la Qualità della Vita, Mario Pavone, avvocato e presidente Associazione internazionale Radici, Cosimo Loré, criminologo e docente di medicina legale all’Università di Siena, Salvatore Maria Mattia Giraldi, presidente Federiciana Università Popolare di Cosenza, ZlatomirJovanovic, scrittore ed editore a Belgrado, BorisavBlagojevic, poeta e presidente Associazione Culturale di Ciuprja, in Serbia.

Gran lavoro, dunque, per la Giuria del Premio Letterario nella valutazione della gran mole di opere in poesia e prosa in concorso. Lo scrittore Pierfranco Bruni, candidato al Nobel per la Letteratura, è il Presidente onorario di questa edizione del Premio, mentre la Giuria, presieduta da Massimo Enrico Milone, direttore Rai Vaticano, è composta da Annalena Cimino, Annella Prisco, Camelia Florescu, Carlo Alberto Augieri, Carmen Moscariello, Enrico Romano, Giorgio Rizzo, Goffredo Palmerini, Mirjana Dobrilla, Sergio Camellini, con il cordinamento di Regina Resta, presidente di Verbumlandiart. Le manifestazioni avranno un prologo d’eccezione, venerdì 30 novembre alle ore 19 presso il Palazzo Marchesale di Galatone, con la presentazione del volume “Amare Cesare Pavese” di Pierfranco Bruni. Converserà con l’illustre autore la scrittrice Annella Prisco. Lo scrittore, l’indomani mattina alle 10, sarà ospite del Liceo Classico “P. Colonna” di Galatina, e parlerà con gli studenti presentato dalla dirigente scolastica Maria Rita Meleleo.

Intanto, nelle ampie sale del Palazzo Marchesale, dal 26 novembre fino al 2 dicembre, sono in esposizione per la Mostra d’arte contemporanea “I colori del Salento” le opere degli artisti salentiniMadia Ingrosso, Ana Buda, Stefano Bonatesta, Salvatore Strafella, Marilena Memmi, Renato Leone, Francesca Strafella, Carlo Solidoro, Simona Lepore, Emanuela Loscanna, Donato Ungaro, con i quali Verbumlandiartsta portando avanti un movimento artistico di Rinascita Culturale territoriale che si propone di valorizzare e promuovere le bellezze del Salento anche fuori dai confini della Puglia, affidando particolarmente all’arte la missione d’illustrare le meraviglie architettoniche, ambientali e culturali di questo incantevole lembo d’Italia.

Sabato 1° dicembre, alle ore 17:30, nel Salone d’onore del Palazzo Marchesale la cerimonia di Premiazione dei vincitori della sesta edizione del concorso letterario di Poesia e Prosa “Città del Galateo”, intitolato al grande umanista e scienziato salentino Antonio de Ferrariis (Galatone, 1444 – Lecce, 1517), detto il Galateo, una delle personalità intellettuali più significative del periodo rinascimentale. Nell’occasione saranno conferiti i riconoscimenti alle seguenti Personalità, ospiti d’onore: Premio alla Carriera a Pierfranco Bruni, Tiziana Grassi, Giuseppe Resta, Carmine Carlucci, Mario Pavone, Salvatore Maria Mattia Giraldi, Cosimo Loré; Premio alla Cultura a ZlatovirJovanovic, BorisavBlagojevic; Premio Speciale a Mariarosaria Riccio, Maria Rosaria Pugliese.

Ecco qui di seguito le decisioni a verbale della Giuria del Premio letterario, presieduta dal giornalista e scrittore Massimo Enrico Milone, direttore Rai Vaticano, con i vincitori e segnalati speciali nelle varie Sezioni del Premio, per autori italiani e stranieri, distinti per Paesi.

***

AUTORI ITALIANI

ARTICOLO DI GIORNALE

PREMIO SPECIALE: ANGELA SIMONE- Il contributo delle piccole imprese territoriali nell’era della sostenibilità ambientale

PODIO: 1° FIORELLA FRANCHINI- Alla biblioteca nazionale di Napoli la Mostra Ebrei a Shanghai; 2°ANNA FERRIERO – Progetto 21, un divertimento per tutte le stagioni; 3°VELIA AIELLO – La difficile convivenza dell’uomo con la natura; ex aequo OSVALDO LICCI – Il concetto di eguaglianza nei secoli.

POESIA ADULTI A TEMA LIBERO

PREMIO ECCELLENZA: ANTONELLA GIORDANO – Le pietre piangono; MARCO AMBROSI – Chi sei; NUNZIO BUONO – Il cielo è basso.

PODIO: 1° ENRICO DEL GAUDIO – …e mi manchi; 2°ANNA MARIA DEODATO – Quella notte; 3° MARCO MARRA – Dieci sievert Fukushima 2011; ex aequo DOROTEA MATRANGA – L’oltre all’orizzonte.

POESIA ADULTI IN VERNACOLO A TEMA LIBERO

PREMIO SPECIALE FUORI CONCORSO: LORENZO SCARPONI – Cal doni (Quelle donne)

PREMIO ECCELLENZA: VINCENZO CERASUOLO – Giggino (Luigino); FAUSTO MARSEGLIA – A guagliona puverella (La ragazza povera)

PODIO: 1° ANGELO CANINO –Ppennuscordeari (Per non dimenticare);2°ALFONSO GARGANO– Nun ce penza’ (Non ci pensare);3°CIRO IANNONE – Chell’ombradint’ ’o scuro (Quell’ombra nel buio); ex aequo GENNARO GRIECO – Nu’ juorne ‘e libbertà (Un giorno di libertà).

OPERE A TEMA

PODIO: 1° NADIA PASCUCCI – Resta la vergogna; 2° ENZO BACCA – Dolce viene dolce va.

RACCONTO

PODIO: 1° DOMENICA INZINNA – Nonno Omero;2°MASSIMILIANO BELLEZZA – L’ultimo atto; 3°MICHELE MELILLO – La storia di Giovanna.

SILLOGE ADULTI A TEMA LIBERO

PREMIO ECCELLENZA: ELENA VARRIALE– Unghie per ferire

PODIO: 1° GAETANO CATALANI – Profumo di zagare; 2° ANTONIO BARRACATO – Emozioni e parole in versi; 3° GIUSEPPE MILELLA – Emozioni e poesia; ex aequo ANNAMARIA COLOMBA – Il silenzio del sud.

CATEGORIA GIOVANI A TEMA LIBERO

PODIO: 1° LORIS AVELLA – DJ; 2° RICCARDO TIBERI – Lei dimentica; 3° VINCENZO ROSSANO– Dopo la tempesta.

LIBRI EDITI E INEDITI

PREMIO ECCELLENZA LETTERATURA NAZIONALE: MARIAROSARIA RICCIO – Il potere del dubbio (Ed. Homo Scrivens); MARIA ROSARIA PUGLIESE – Fontaineblanche (Ed. Homo Scrivens); AMEDEO BAGNASCO – La scatola dei segreti (Promedia).

PREMIO ECCELLENZA LETTERATURA STRANIERA: RAED ANIS AL-JISHI – Gabbiani sanguinanti – trad. CLAUDIA PICCINNO (Ed. Il Cuscino di Stelle).

CATEGORIA ROMANZO

PODIO: 1° MARCO VESCARELLI – Il sapore del ricordo (Intermedia Edizioni); 2°VALENTINA PERRONE – Un caffè in ghiaccio con latte di mandorle (Ed. Esperidi); 3° G.FERA e F.TESTA – Veleni & Verità (Graus Editore).

CATEGORIA SAGGISTICA

PREMIO ECCELLENZA: ROBERTO SCIARRONE– La primavera dei popoli. La rivoluzione siciliana del 1848(EDAS)

PODIO: 1° ROBERTO TIBERI – Il diritto alle informazioni ambientali (Free Service Edizioni); ex aequoSALVATORE LA MOGLIE – Profili letterari del Novecento (Aletti Editore).

CATEGORIA LIBRI POESIA

PREMIO ECCELLENZA: FABIO SQUEO – I poeti fioriscono al buio (Ed. Bibliotheka).

PODIO: 1° VITO ADAMO – La costanza delle maree (Musicaos Editore); 2° MICHELE GENTILE – Nomenclatura di un tramonto (Ed. Totem); 3° VINCENZO MONFREGOLA – Nelle navi di cemento e amianto (Marotta&Cafiero Editori); ex aequo SILVANA STREMIZ – Un groviglio di me (Ed.PensieriParole).

AUTORI STRANIERI

TAIWAN

TZEMIN ITION TSAI- ETERNITY

INDIA

1°RAJ BABU GANDHAM – ELOPE; 2°SUNITA PAUL – ALL IN THE NAME OF LOVE; 3° JYOTIRMAYA THAKUR – OCEAN LOVE.

TURCHIA

PREMIO SPECIALE: HASAN ERKEK- IL DOLORE È ROTTO(Trad.MuratYurdakul); NEVAL SAVAK –

IL FUOCO DI SPOGLIARSI DALLA TERRA(Trad.MuratYurdakul); HILAL KARAHAN– ONORE.

CATEGORIA GIOVANI TURCHIA: MUSTAFA ŞANLI- CHIUDI LA VECCHIAIA

GERMANIA

WIEBKE JANSSEN- VESTITI DA POLITICI

GRECIA

RANIA ANGELAKOUDI- OBLITERATING TIME

POLONIA

ELIZA SEGIET- WITHOUT GAS

ROMANIA

1°ANA DRĂGOIANU- DEBUT (DEBUTTO); 2°MIRELA MINUȚA ALEXA – SINGURĂTATE ÎN DOI (LA SOLITUDINE IN DUE); 3°OLIMPIA SAVA – APUS DE SOARE(TRAMONTO).

TURCHIA

MURAT YURDAKUL – SOGLIA

IRAQ

SABAH AL-ZUBEIDI- KAD MAJKA DOZIVA

SERBIA

POESIA

1°. BERMET GOS’N KIŠA – BOBAN DŽEVERDANOVIĆ

2°. DJECA RATA – ZANKA ZANA BOŠKOVIĆ-COVEN

3°. SUMNJA – MARIJA JAKŠIĆ

PREMIO SPECIALE

DVA POGLEDA – VESNA FOJKAR-ĆIRIĆ

SEĆANJA – LJUBENKO ZVIZDIĆ

LABUDOV PJEV – DAMIR MARAS

KAD TI – MILAD OBRENOVIĆ

ROMI KUDA STE POŠLI – ZLATOMIR JOVANOVIĆ

DIPLOMA DI MERITO

JEDAN TREN – RADA NESTOROV

NE, NEĆU TI PRIĆI – MILOŠ IVETIĆ

IZ PLAVIH DUBINA – DANIJELA BOŽIČKOVIĆ RADULOVIĆ

SLIKANJE I LJUBAV – SMILJANA BOŽIĆ

NEROĐENI SNOVI ŽIVLJENJA – SLAVKA KLIKOVAC

IZMEĐU TEBE I MENE – GORDANA SAVIĆ

RACCONTI

1°. MILANKA KUZMIĆ – STRANAC

2°. DIJANA TOŠIĆ – DESPINO MOJA

3°. MILOVAN AKSENTIJEVIĆ – ORAH

ARTICOLO DI GIORNALE – PREMIO SPECIALE

KEMAL LJEVAKOVIĆ – NA MARGINAMA RATA

MILORAD KULJIĆ – VODENA OPOMENA