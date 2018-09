A Cassano delle Murge incontro sulla Sanità – Ambiguità politica

I dettagli

ROMA – Apprendo da notizie di stampa dell’incontro tenutosi a Cassano sulla sanità. In qualità di Parlamentare non sono stato invitato.Eppure il mio impegno sul territorio non credo sia in discussione: è sufficiente consultare la rassegna stampa di questi mesi e dei temi affrontati, per rendersene conto. Nessuno mi ha invitato, probabilmente ritenendo che in qualità di Parlamentare, io sull’argomento non abbia nulla da dire. La sanità è problema troppo serio per i cittadini e non può essere affrontato, cosi come è stato fatto lo scorso 6 settembre, sulla base di sterili contrapposizioni e in una location alquanto inadeguata .per pochi intimi.Troppo grave. Torno a chiedermi quali problemi vogliono risolvere questi politici . La sindaca di Cassano Maria Pia DiMedio afferma riferendosi alla questione Maugeri <<come istituzioni abbiamo delle responsabilità nelle scelte politiche di sviluppo del territorio per quanto riguarda le ricadute occupazionali. Bisogna agire in maniera sinergica mettendo a disposizione tutte le forze utili e, soprattutto, fare ricorso alla sussidiarietà costruttiva». Ma evidentemente così non è .Parole solo parole.Nei fatti la politica locale e quella regionale non è stata capace nemmeno di fare tesoro di investimenti certi, che avrebbero ridato economia e posti di lavoro. Confrontarsi con chi appartiene ad altri schieramenti politici e la pensa diversamente dovrebbe essere cosa normale in un paese normale. Iol’ho sempre fatto e lo continuerò a fare, in modo trasparente ed aperto. Come Parlamentare di questo territorio è mio dovere fornire rispostealle esigenze della collettività e non certo a meschini interessi di natura elettorale. Nel merito ho già pubblicamente contestato , e lo ribadisco, la politica assente del Comune di Cassano e della Regione Puglia, non hanno saputo gestire la situazione annunciata del Maugeri , che da Cassano migra a Bari a Santa Fara, arrecando un colpo micidiale alla fragilissima economia locale di Cassano delle Murge. Su questo avrebbe fatto bene la Di Meio a confrontarsi con il parlamentare eletto all’uninominale . Ancora una volta devo formulare volta un giudizio politico totalmente negativo, senza possibilità di appello, contro il Comune di Cassano che è stato incapace di districarsi tra deroghe a vincoli e autorizzazioni. Il giudizio negativo trascina tutta la classe politica che ha amministrato Cassano negli ultimi 10 anni almeno, visto che la richiesta di ampliamento è ormai molto datata. Personaggi politici che non sono in grado di fare gli interessi dei cassanesi.