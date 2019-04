A Barletta il professor Antonio Moschetta riceverà il premio “Wake Up Puglia!”

Il ricercatore barese riceverà il riconoscimento alle 19 presso la sede dell’agenzia. Nell’occasione sarà presentato il suo ultimo libro “L’intestino in testa”

BARLETTA – Domani, venerdì 26 aprile, alle ore 19, presso la sede di Wake Up, a Barletta (via G. De Nittis n. 15), verrà conferita ad Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna e presidente del corso di laurea in Medicina dell’Università di Bari la prima edizione del premio “Wake Up Puglia! 2019”, istituito dall’agenzia di comunicazione per dare un riconoscimento a chi, attraverso il suo lavoro, dà la sveglia al territorio, lavorando per la difesa, la promozione e la valorizzazione della Puglia.

Il prof. Antonio Moschetta è titolare del progetto di ricerca Airc su metabolismo dei tumori e regolazione genetica. E’ autore di importanti scoperte, come quella sull’acido oleico nell’olio extravergine d’oliva che aiuta a prevenire i tumori all’intestino. Dallo scorso anno è impegnato anche in un’importante attività di divulgazione attraverso l’editoria: nel 2018 ha infatti pubblicato il libro “Il tuo metabolismo”, mentre da questo mese è in libreria “L’intestino in testa”, entrambi editi da Mondadori. “Partendo dalla presentazione degli ultimi dati della scienza focalizzati sull’intestino”, spiega Moschetta, “ho pensato di creare un vero vademecum”. Nel libro si parla di numerose tematiche: intolleranze, allergie, sensibilità, celiachia, batteri, virus, ormoni, cibo, digestione, assorbimento, meteorismo, stipsi, diarrea, fino al cancro del colon.

Nel corso del conferimento del premio “Wake Up Puglia! 2019” sarà anche presentata quest’ultima opera. Alla cerimonia interverranno il presidente di Wake Up, Fabio Mazzocca, e il direttore generale dell’agenzia, Tommy Dibari.