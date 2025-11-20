A Bari oggi va in scena l’omaggio a Stanlio e Ollio

Per la Rassegna “Sorrisi e Canzoni”, Claudio Insegno e Federico Perrotta al teatro Abeliano di Bari in uno spettacolo tra comicità, musica e narrazione biografica

BARI – Oggi, venerdì 21 novembre al teatro Abeliano di Bari, per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e Canzoni” organizzata dall’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso e con la direzione artistica di Fabiano Marti, sarà proposto “Stanlio & Ollio – Una commedia musicale senza cervello” con Claudio Insegno e Federico Perrotta, uno spettacolo che unisce comicità, musica e narrazione biografica, con l’intento di restituire al pubblico il lato più umano e meno conosciuto della celebre coppia comica.

“Secondo me loro ci hanno regalato tanto – ha commentato Claudio Insegno -. Tutti quelli che intraprendono il mestiere del comico sanno che questi due geni, sopravvalutati e sottovalutati nel tempo, rappresentano l’antefatto di quello ciò che si porta e si è portato in scena. Questo spettacolo nasce per ricordare e far conoscere il loro talento”.

Prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Uao Spettacoli, lo spettacolo racconta la storia di Stan Laurel e Oliver Hardy mescolando episodi reali della loro vita privata con elementi di fantasia, in un intreccio narrativo che celebra la loro amicizia trentennale. Tra gag, citazioni e momenti surreali, il pubblico sarà condotto in un viaggio che rivela il lato più umano e meno noto dei due artisti, lontano dai riflettori e dai set cinematografici. In questo modo la messinscena diviene un omaggio alla comicità immortale di Stanlio e Ollio: un’occasione per riscoprire il fascino del varietà e la forza della commedia musicale, in uno spettacolo che promette di far ridere, riflettere e cantare.

A curare la regia sono Claudio Insegno e Federico Perrotta

che sono anche interpreti principali nei ruoli di Stanlio e Ollio. Con loro sul palco ci saranno Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella e Davide Ruggiero. Questo cast darà vita a una reinterpretazione musicale della celebre coppia comica, con uno stile originale e coinvolgente. Le musiche, originali, firmate da Davide Ruggiero, accompagnano le coreografie di Claudio Rassetti e Federico Ruggiero.

“Ci è piaciuto molto studiare la loro vita – ha precisato Federico Perrotta – quella di due uomini con i loro pregi e i loro difetti. Svolgendo questo lavoro ci siamo accorti di come questa potesse sembrare più rocambolesca dei film che hanno interpretato. Abbiamo così un grande omaggio, incentrato sul divertimento, nel quale sarà difficile trattenere le emozioni. In scena portiamo due amici ai quali succede di tutto”.

Teatro Abeliano – Via Padre Kolbe 3 – Bari

Infotel: 3392438891

Inizio: 21.00