A Bari il seminario ‘La Canapa per la bonifica dei Territori’

BARI – Venerdì 10 dicembre 2021, dalle ore 16, nella sede dell’Associazione ABAP, si terrà il seminario conclusivo del progetto di ricerca e innovazione a carattere pilota “GREEN – Generare Risorse Ed Economie Nuove”, nel corso del quale saranno illustrati i risultati emersi dalla sperimentazione condotta in campo.

La ricerca realizzata si innesta in un più ampio contesto di studio sulla coltivazione della canapa a fini produttivi e ambientali e i risultati ottenuti, per la stagione 2021, dimostrano che “il dispositivo sperimentale adottato e le osservazioni effettuate si sono dimostrate efficaci a fornire la risposta ai quesiti posti dal progetto”: indagare la capacità della canapa di agire come fitorimedio nelle procedure di bonifica di terreni inquinati, mettendo a confronto le performance di quattro diverse specie – Jubilee, Monoica, Futura e Zuzana – nel catturare i metalli pesanti da terreni inquinati.

Il progetto GREEN – finanziato dalla Regione Puglia con L. R. 6 giugno 2017, n.21 “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali” (DDS n.119/2018: avviso pubblico per la presentazione di “progetti di ricerca ed innovazione ed interventi a carattere pilota”) – conferma che “la potenzialità della canapa di decontaminare un suolo inquinato da metalli pesanti è reale”. Inoltre, sottolinea che “il ritmo di risanamento del suolo è proporzionale alla quantità di biomassa che annualmente viene prodotta” e che “l’efficacia del risanamento dipende dalla tecnica di raccolta che dovrebbe essere in grado di allontanare dal campo anche la parte ipogea della coltura”. Le quantità di metalli pesanti estratti dalla canapa durante un ciclo colturale, infatti, sono accumulati per il cinquanta per cento nella parte aerea e l’altra metà nelle radici. Quindi, è fondamentale provvedere anche all’asportazione dell’apparato radicale della pianta.

L’intervento svolto promuove la salvaguardia della salute del territorio attraverso il recupero di una tradizione italiana secolare, legata alla coltivazione della canapa, in un momento storico che vede la sua coltivazione tornare protagonista dei settori produttivi. Azioni sostenibili, a basso impatto ambientale, e improntati su principi di economia circolare e sviluppo locale. Al termine della sperimentazione in campo, infatti, il canapulo (ovvero il fusto della canapa raccolta) è stato utilizzato per la realizzazione di un prototipo di biomattoni, in calce e canapa, che può contribuire ad alimentare la filiera dell’edilizia sostenibile.

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Saluti

dott.ssa Valeriana COLAO, Presidente ABAP APS

Saluti istituzionali Regione Puglia

dott. Luigi TROTTA, Dirigente Sezione Competitività Filiere Agroalimentari

dott. Vitantonio PRIORE, Sezione Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

Interventi

GREEN, LA CANAPA PER LA BONIFICA DEI TERRITORI

ing. Marcello COLAO, Responsabile Scientifico Progetto GREEN

GREEN, I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

dott. Marcello MASTRORILLI, Agronomo consulente Progetto GREEN

LA CANAPA IN ITALIA: LO STATO DELLA RICERCA

dott.ssa Laura D’ANDREA, Agronomo consulente Progetto GREEN

GREEN, DALLA COLTIVAZIONE AL BIOMATTONE

Michele Mariano, consulente Progetto GREEN

Vincenzo Fornaro, Masseria del Carmine – Progetto GREEN

Conclusioni

dott.ssa Elvira TARSITANO, Direttore Generale ABAP APS

Modera

Alma SINIBALDI, Giornalista e Progettista ABAP APS

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE E GREEN PASS