365 giorni in Puglia, un autunno carico di novità

I dettagli

LECCE – Periodo di cambiamenti e novità per l’agenzia di comunicazione “365 giorni in Puglia”.

A cominciare dall’avvicendamento alla direzione della rivista Salento Review. Dopo sette anni alla guida del periodico che racconta il territorio attraverso storie inedite, personaggi e luoghi non sempre noti, Gabriele De Giorgi passa il testimone a Mariella Tamborrino, già figura di spicco in seno alla redazione stessa.

Il passaggio di consegne è avvenuto simbolicamente nel corso di un aperitivo organizzato alla Caffetteria Papillon a Lecce. Un’occasione per parlare anche del nuovo corso del giornale patinato.

Due le novità di rilievo: la cadenza semestrale della rivista, che uscirà a dicembre e a giugno, e la nuova veste grafica del blog ad essa collegato, www.salentorevirew.it, più facile da consultare, più ricco di argomenti, gallery e video. La comunicazione online sarà più smart, più veloce e sempre legata al territorio, ai suoi personaggi e agli eventi più importanti.

Tutto questo anche grazie al prezioso contributo di giornalisti e professionisti della comunicazione che hanno sposato la mission del progetto che porta la firma di Nevio D’Arpa, CEO di “365 giorni in Puglia”, un vero e proprio contenitore di idee e progetti tra BTMPuglia, uno degli eventi internazionali sul turismo diventato punto di riferimento in tutto il sud Italia.

Anche per BTM ci sono importanti novità, a partire dalla nuova location che ospiterà la manifestazione (dal 20 al 22 febbraio 2020): Lecce Fiere in Piazza Palio. Oltre 6.000 mq organizzati tra spazi espositivi, sala convegni, area B2B, community lab, area gusto, co-working, bar e un ampio parcheggio per rispondere alle esigenze di espositori e visitatori.

Intanto, in attesa delle tre giornate dedicate all’universo turistico declinato in tutte le sue sfumature, Nevio D’Arpa ha annunciato un altro importante appuntamento: per il prossimo 8 novembre, a Menfredonia (nelle sale del

Regiohotel Manfredi) BTMPuglia e TITANKA! hanno organizzato una giornata di formazione tesa ad aumentare la visibilità e il fatturato delle aziende turistiche.

“Lo scopo – spiega D’Arpa – è quello di aiutare gli operatori del turismo a comunicare online in maniera efficace, a posizionare la propria attività sul web, ad acquisire contatti e a trasformarli in clienti per aumentare le vendite e l’estensione della stagione turistica tutto l’anno. L’evento formativo – conclude – è stato pensato come un vero e proprio percorso per guidare i titolari di attività turistiche e i loro collaboratori: dalla creazione di una strategia, fino ad arrivare all’operatività, con la scelta degli strumenti più adeguati e la consapevolezza di come usarli per raggiungere i propri obiettivi di business e promozione”.