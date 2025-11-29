“1, 2, 3…cantate con me” a Taranto per “Favole&TAmburi”

Domenica 30 novembre per la rassegna “Favole&TAmburi” del Crest sul palco del TaTÀ la compagnia romana Teatro Verde tra ukulele, canzoni e filastrocche e una buffa orchestra di orsi

TARANTO – Canzoni, storie, rime, pupazzi e altre stramberie, in uno spettacolo musicale per piccoli e piccolissimi. S’intitola “1, 2, 3…cantate con me” l’appuntamento di domenica 30 novembre, alle ore 18, all’auditorium TaTÀ di Taranto, nell’ambito della rassegna per famiglia “Favole&TAmburi” del Crest sostenuta dalla Regione Puglia. Ed è un vero e proprio show quello che propone la compagnia romana Teatro Verde con Valerio Bucci, Agnese Desidero e Diego Di Vella, che dello spettacolo è autore con Veronica Olmi, curatrice della direzione artistica, e Andrea Calabretta, cui si deve la regia dell’allestimento, arricchito dalle scene e i costumi di Fiammetta Mandich, Gianni Bernardini e Amedeo D’Amicis e il disegno luci di Luca Staiano.

Con la sua chitarra e il suo ukulele, Diego Di Vella racconta e canta tante storie, tra filastrocche, canzoni e poesie. E non è da solo in scena, ma in compagnia di un esercito di strani personaggi che lo aiuteranno, o almeno ci proveranno, ad incantare il pubblico a suon di parole e musiche, queste ultime arrangiate da Enrico Biciocchi. Fuori da qualsiasi ordine di apparizione, si vedranno all’opera una buffissima orchestra di orchi, la pecora petulante, la maialina raffinatissima, il cavallo cantante, la mucca buongustaia e molti altri strambi personaggi che coinvolgeranno i piccoli spettatori in canti e balli sfrenati, tra risate, rime e altre stramberie.

Insomma, uno spettacolo alla maniera del Teatro Verde, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura che svolge un’attività interamente dedicata all’infanzia e alla gioventù sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1979 per iniziativa di Maria Signorelli, storica burattinaia di fama internazionale. Da allora, il Teatro Verde porta avanti ogni tipo di iniziativa utile a promuovere la cultura e l’arte in tutte le sue forme, con una programmazione che si propone di sensibilizzare i minori e le loro famiglie su alcune delle emergenze del nostro tempo, quali lo sviluppo di relazioni pacifiche tra popoli e Stati, la riduzione della povertà e dell’emarginazione e la tutela dei diritti.

Costo biglietti singoli 7 euro (6 euro per nuclei familiari di almeno quattro persone).

Lo spettacolo è adatto per bambini dai 2 ai 7 anni.

Per informazioni e prenotazioni 333.2694897.