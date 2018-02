Barletta, contributo integrativo al canone di locazione 2015: il pagamento del saldo da martedì 6 febbraio

I dettagli

BARLETTA – Saranno in pagamento da martedì prossimo, 6 febbraio, per gli aventi diritto, le quote relative al saldo del contributo integrativo al canone di locazione anno 2015.

Lo comunica l’Assessore comunale ai Servizi Sociali e alle Politiche per la casa, Marcello Lanotte, sottolineando la rilevanza di una misura che <<Con regolarità, nonostante i ridotti spazi di manovra finanziaria imposti dal Governo agli enti locali con le norme di stabilità, consente a 1.440 famiglie di Barletta in condizioni disagiate un concreto aiuto grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Regione Puglia, con la collaudata sinergia tecnica della Banca CARIGE, Tesoreria comunale>>.

Per il canone di locazione relativo all’annualità 2015, alle risorse messe a disposizione della Regione Puglia (739.112,46 euro), si è aggiunto il saldo di premialità di 458.841 euro e il cofinanziamento 147.822,49 euro disposto dal Comune di Barletta a sostegno della misura di contrasto al disagio abitativo.

D’intesa con l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Finanziaria, Vittorio Ruggiero Pansini, e i dirigenti dei settori competenti, è stato definito il calendario per l’erogazione del saldo del contributo presso la locale Banca CARIGE, in piazza Aldo Moro:

Martedì 6 febbraio dalla lettera A alla C

Mercoledì 7 febbraio dalla lettera D alla lettera F

Giovedì 8 febbraio dalla lettera G alla lettera N

Venerdì 9 febbraio dalla lettera O alla lettera Z.