Vivere Halloween a Castellana Grotte per vivere la “Hellexperience”, una notte nel e con il cast di Hell in the cave

Giovedì 31 ottobre, dalle 19 o dalle 20, Grotte di Castellana, Piazzale Anelli

CASTELLANA GROTTE (BA) – Sarà una Notte di Halloween da brividi quella che il cast di “Hell in the Cave” riserverà a tutti coloro che raggiungeranno le Grotte di Castellana il prossimo 31 ottobre.

A partire dalle 20, il pubblico avrà modo di vivere la “Hell Experience”, una intera notte con gli attori dello spettacolo più coinvolgente della Puglia.

Due i luoghi deputati alla serata: la grave delle Grotte di Castellana e la Taverna degli Amici.

Dalle 20 e solo su prenotazione, il pubblico potrà partecipare ad una sessione di trucco con i dannati, il trucco che permetterà loro di mescolarsi agli attori durante lo spettacolo. Durante la sessione i partecipanti riceveranno le istruzioni per partecipare ad “Hell in the cave”.

Alle 21.15inizierà la discesa agli Inferi per uno spettacolo indimenticabile. Alle 22.30sarà la volta della foto ricordo in grotta. Alle 22.50 il trasferimento alla Taverna degli Amici, a pochissimi metri dalle Grotte.

Lì continuerà la “Hellexperience” con una cena terribilmente buona e calici di vino. Ad allietare la serata musica e video a tema horror con la partecipazione dell’intero cast di “Hell in the cave” e del pubblico. La migliore esibizione, infatti, vincerà la colonna sonora dello spettacolo. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione.

Chi vorrà, a partire dalle 19, sempre alla Taverna degli Amici, potrà degustare un aperitivo dedicato. Prenotazioni al numero 3391176722 o sulle pagine Facebook e Instagram di “Hell in the Cave”. Maggiori info al sito www.hellinthecave.it.