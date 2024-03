Villa Castelli, il 20 marzo il convegno “Consenso e violenza di genere”

VILLA CASTELLI (BR) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Villa Castelli organizza il convegno: “Consenso e violenza di genere – Il consenso è davvero il criterio perfetto per distinguere ciò che è bene e ciò che è male nelle relazioni ?”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Villa Castelli On Line Aps e Collettivo Fluo si svolgerà il 20 Marzo 2024 alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Castelli in Piazza Municipio.

Previsti saluti istituzionali del Sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta e dell’Assessore alla Cultura Avvocato Francesco Nigro.

Interverranno Leonardo Palmisano (sociologo), Rosamaria Scorese (sorella della prima vittima di femminicidio in Puglia), Maria Pia Vigilante (Avvocata, Presidente Giraffa Onlus).

L’obiettivo del convegno è sensibilizzare la comunità sulla questione della violenza di genere e promuovere una riflessione sul concetto di consenso nelle relazioni interpersonali. Sarà un’occasione per ascoltare le testimonianze di esperti e persone direttamente coinvolte in situazioni di violenza, al fine di promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere.

Vi aspettiamo numerosi per discutere di un tema così importante e attuale, per sensibilizzare e promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere. Sarà un’occasione per confrontarsi e riflettere insieme su come contrastare la violenza di genere e promuovere una società più inclusiva e rispettosa.