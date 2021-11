Valerio Corzani, Antonello Taurino e La Malasorte per La festa del Terzo Luogo alle Manifatture Knos di Lecce

LECCE – Sabato 20 novembre con una lunga serata tra teatro, immagini e musica, alle Manifatture Knos di Lecce prosegue “La festa del Terzo Luogo”, ideata, organizzata e coprodotta dall’Associazione Sud Est con il contributo di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission, il patrocinio della Provincia di Lecce e in collaborazione con numerose realtà.

Alle 18:50 (ingresso gratuito – info 3394313397) per la rassegna “Ασύνορο – Senza Confini” a cura di Coolclub in collaborazione con “Sette Meno Dieci Live”, appuntamento con la presentazione di “Geometria dell’incanto – Frammenti di bellezza italiana” (Treccani), il nuovo libro di Valerio Corzani, fotografo, giornalista (Il Manifesto, Alias, Il Giornale della Musica e molti altri magazine), conduttore radiofonico (Rai Radio3, RSI), musicista e globe-trotter, che dialogherà con il giornalista e scrittore Donato Zoppo. Il racconto è composto da cinquanta fotografie in cui paesaggio e architettura dialogano e accompagnano il fruitore in un viaggio nella bellezza dell’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Il volume riflette la volontà dell’autore di costruire un viaggio non solo spaziale, ma anche temporale, che culmina nell’unica fotografia scattata durante il lockdown della primavera del 2020. Ogni foto è arricchita da una breve riflessione – con testi dello stesso Corzani e di Franco Farinelli e Massimo Zamboni – e dal suggerimento di un brano musicale che fa da colonna sonora alla visione. “Sette meno dieci – Live”, a cura di Gabriella Morelli e Pierpaolo Lala, è promossa da Diffondiamo Idee di Valore, Conversazioni sul futuro, Io non l’ho interrotta, Votarti m’affatica e Coolclub con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e, tramite il Teatro Pubblico Pugliese, nella programmazione Custodiamo la cultura in Puglia.

Alle 20:45 (ingresso 7 euro – info e prenotazioni 3277372824), per la rassegna “Teatro del terzo luogo”, a cura di Principio Attivo Teatro e Factory Compagnia Transadriatica, invece Antonello Taurino sarà in scena con lo spettacolo “Sono bravo con la lingua – Una storia di fonemi, idiomi, linguistica e computer”. Lo sapete che i Kuuk Thaayorre non hanno parole per distinguere destra e sinistra? Che i Piraha non ne hanno per i numeri? Che i Finlandesi nella loro lingua non marcano il genere ma hanno un termine per la distanza che una renna può percorrere senza fermarsi? Che non è vero che gli eschimesi hanno infiniti sinonimi per “neve”, ma che la propensione al risparmio dei cinesi dipende forse un po’ anche dalla loro lingua, dato che il tempo verbale del futuro non è grammaticalmente distinto dal presente? E poi: dove ci porteranno gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, della Linguistica Computazionale e della sempre maggiore diffusione di chatbot e assistenti vocali? E cosa sappiamo delle ultime scoperte della Neurolinguistica? Al momento, gli studiosi concordano nel dire che le più innovative tecnologie dei più esperti programmatori, ingegneri e linguisti, riunita insieme, ancora per molto non riuscirà a eguagliare la potenza del miracolo che accade nel cervello di un bimbo quando impara la lingua madre, ben prima di andare a scuola. Niente è più umano del linguaggio: nasciamo con una disposizione naturale a parlare, così come il volo per gli uccelli: “In-fante”, “In-fans”, è colui che non parla. Perché la lingua è ciò che usiamo per comunicare, scrivere, raccontare il mondo; ma è anche una finestra sui nostri meccanismi cerebrali e un riflesso del mondo che ci circonda. Un viaggio nella linguistica attraverso le curiosità più divertenti degli idiomi del mondo, un monologo nello stile di altri spettacoli di Taurino: argomenti serissimi trattati in modo comicissimo. Qui è l’esilarante confessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta lavorativa più destabilizzante della sua carriera: la possibilità di traferirsi in un’azienda hi-tech della Silicon Valley

Dalle 22 (ingresso gratuito), infine, “Ασύνορο – Senza Confini”, musica per naviganti, esploratori e avventurieri a cura di CoolClub, in collaborazione con Alpaca Music, ospita il release party di XY, nuovo Ep de La Malasorte, anticipato dal singolo H2O. Il duo nasce nel 2019 dall’incontro tra il rapper Proofeta (Pierluigi Conte) e la cantante Lamush (Claudia Giannotta). Nel 2020 escono i primi tre singoli, “Blu”, “Verde” e “Rosso”, racchiusi nell’Ep “RGB”, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First. Il sound è un connubio di due generi che derivano dal background eterogeneo delle due menti: il rap e la world music. Dopo le collaborazioni con Gaston, Pietro Neos e Valeria Capocello per il brano “Alta Marea” e con il collettivo Mu.Fu (Musica del Futuro), e il singolo estivo “Comodi”, il nuovo EP racchiude visioni complementari tra di loro, che oscillano tra introspezione e necessità di guardare fuori da se stessi. Il filo rosso che collega i sei brani è l’analisi che i due artisti fanno sia verso se stessi che nei confronti della realtà esterna. La serata è realizzata in collaborazione con “SEI FESTIVAL – Tutto l’anno”, promosso da Coolclub con il sostegno della Regione Puglia – Custodiamo la cultura in Puglia 2021 – Soggetti FUS.

Le Manifatture Knos in via Vecchia Frigole a Lecce sono un esperimento culturale e sociale in continuo divenire, nate 15 anni fa dal progetto di riqualificazione di una vecchia scuola di formazione per operai metalmeccanici abbandonata. Il coinvolgimento spontaneo di cittadini, artisti e professionisti, che si sono presi cura di restituire alla città un bene comune, ha dato vita a un centro internazionale di ricerca, formazione e produzione culturale basato sull’autonomia artistica e organizzativa. Lo spazio nel quale sono nate le Manifatture Knos è di proprietà della Provincia di Lecce che lo ha affidato all’associazione culturale Sud Est nel dicembre 2006, sulla base di un progetto culturale condiviso. L’associazione ha guidato il processo di ristrutturazione e di nascita del centro, attivando un progetto urbano che ha visto un largo coinvolgimento della cittadinanza. Molti dei partecipanti a questo percorso hanno ideato e promosso progetti culturali innovativi che li hanno condotti a dare vita a realtà associative che, insieme ad altre già esistenti, portano avanti attività continuative.