Ultima serata Mosaico di arti e culture al Centro culturale Ex Macello di Corsano

CORSANO (LE) – Giovedì 30 settembre al Lug – Centro Culturale Ex Macello di Corsano si concludono le attività del progetto “Mosaico di arti e culture”, promosso da Tarantarte, con il sostegno della Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo e del Comune di Corsano e il partenariato del Distretto Puglia Creativa.

Dalle 18:30 si terrà la presentazione dei corsi per grandi e piccoli in attivazione per la nuova stagione: Gioco teatro e Teatro per giovani attori con Tina Aretano, Teatro per adulti con Manuela Rorro, Yoga con Gustavo Valle, Tamburello e organetto con Luca Buccarella, Pizzica e danze popolari del sud Italia con Giulia Piccinni, Taranta Atelier con Maristella Martella, Tecnico del suono con Sandro Rizzo e, per la prima volta, un percorso dedicato ai DJ con Alfredo Orlando. Dalle 19:30 la serata si concluderà con la performance/concerto di musica, danza e teatro del “Mosaico Ensemble” con Giulia Piccinni, Tina Aretano, Manuela Rorro, Luca Buccarella, Giovanni Martella, Maristella Martella e Laura De Ronzo. In chiusura dj set con Alfredo Orlando.

Tarantarte nasce nel 2009 a Bologna dall’incontro di danzatrici di diversa formazione e si occupa di promuovere e approfondire lo studio delle danze popolari del Sud Italia e del Mediterraneo. L’associazione porta avanti attività di formazione, produce performance e spettacoli, propone animazione di comunità, cura una ricca progettazione e programmazione di eventi e rassegne artistico-culturali. L’associazione, inoltre, è capofila dell’ATS Ex-Macello che dal 2018 gestisce il Centro Culturale LUG – Ex Macello di Corsano, in provincia di Lecce. Il Centro è un laboratorio di comunità poli-artistico con sale prove dedicate a musica, teatro e danza, un bar, una sala per incontri, concerti e spettacoli e un ampio giardino. Il LUG ospita anche l’archivio D.A.M.A. con una selezione di libri, cd, tesi di laurea, articoli, dvd dedicati alla musica e alla cultura salentina. Tarantarte è attiva anche come compagnia composta da Silvia De Ronzo, Manuela Rorro, Laura De Ronzo e Alessandra Ardito e diretta da Maristella Martella. Con la sua danza teatrale, Tarantarte incrocia passato e presente, classico e contemporaneo, elementi popolari del sud Italia con elementi del mondo mediterraneo e propone una ricerca teatrale ed espressiva sul Tarantismo salentino e il mistero della trance. La compagnia negli anni ha realizzato le proprie performance in luoghi non convenzionali, antichi e a volte abbandonati, come vecchie masserie, ajare, chiostri, anfiteatri, teatri greci e romani, siti archeologici, attivando un’interazione tra luogo, performance e pubblico.