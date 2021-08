Tutto pronto per Due Mari WineFest “Il Bistrot” a Taranto

TARANTO – Quattro serate magiche, quattro cene degustazione, una masterclass sull’olio extravergine d’oliva e tanta buona musica dal vivo. Duecento i posti a serata in cui i commensali, dal 19 al 22 agosto, potranno cenare seduti al tavolo con affaccio sul Mar Piccolo in una delle location suggestive di Taranto: Villa Peripato.

Sono questi i numeri di Due Mari WineFest, l’evento enogastronomico di tarantino giunto alle sua alla VII Edizione e che quest’anno, per via del momento storico che stiamo vivendo, ha lanciato un format diverso.

Per quattro sere, dunque, si potranno gustare i migliori prodotti enogastronomici in una cena sotto le stelle grazie alla preziosa collaborazione di Ristorante La Fattoria, Queen 2.0, In Masseria, Associazione Panificatori di Taranto e Salumificio Cervellera.

Ogni sera, si potrà degustare una serie di piatti abbinati ai vini delle aziende partecipanti in un percorso emozionale che vedrà, tra le altre cose, una masterclass sull’Olio Extravergine d’oliva a cura di Agriolea. Ogni degustazione sarà guidata e raccontata da personale Ais – Delegazione Taranto (Associazione italiana sommelier) – che condurrà i presenti in un viaggio appassionato tra terra e mare in cui i vini pugliesi saranno il file rouge di questa esperienza.

I produttori avranno, inoltre, la possibilità di narrare la storia della loro azienda e sarà ricreata un’enoteca mobile per consentire, a chi vorrà rivivere a casa l’emozione di questa esperienza del bistrot nella Villa Peripato sotto le stelle, di ordinare o acquistare i prodotti in degustazione.

Infine, ogni serata sarà scandita dalla musica trascinante di talenti locali, che rappresentano da sempre per Due Mari WineFest un collante fortissimo.

Ci sarà spazio perfino per la letteratura durante la VII Edizione del Due Mari WineFest, con la presentazione del libro IL PELO NELL’OLIO, domenica 22 agosto, serata conclusiva dell’evento. Il libro sarà presentato da Cosimo Damiano Guarini e Sabrina Pupillo, che racconteranno la speranza per l’olio e la bellezza che si cela nel condividere esperienze e storie che ruotano attorno al “succo di olive”. Tante le testimonianze raccolte, dai produttori ai frantoiani, dagli chef agli artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, passando per uomini di scienza e assaggiatori. Tutti hanno dato e ricevuto qualcosa dall’olivo e dall’olio, tanto che i due autori hanno voluto raccogliere queste storie, rese più allegre e piacevoli dai disegni dei bambini, per definire un quadro completo ed entusiasmante che si rafforza anche grazie ad un capitolo dedicato ai “luoghi comuni e falsi miti”.

Calendario musicale del “Due Mari WineFest – Il Bistrot”

Giovedì 19 agosto: Banana’s RepubliQ

Venerdì 20 agosto: SuperNova Trio Acustico

Sabato 21 agosto: CLUB FIGARO feat. Marika Tisei

Domenica 22 agosto: Abaníco Acoustic Duo

Tutto il materiale utilizzato durante le cene sarà ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente.

Due Mari WineFest “Il Bistrot” è organizzato in collaborazione con il Comune di Taranto.