TerreDiMezzo Festival, “Il Teatro dei vicoli” il 25 agosto a Surano

Nell’ambito della quarta edizione della rassegna TerreDiMezzo Festival, nel centro storico di Surano, un itinerario di teatro e musica con dieci spettacoli. Ingresso gratuito

SURANO (LE) – Continua a Surano la quarta edizione di TerreDiMezzo Festival, rassegna estiva multidisciplinare di teatro, musica, danza e poesia. Prossimo appuntamento, domenica 25 agosto a partire dalle ore 19.

Il centro storico del piccolo comune del sud Salento ospiterà piccoli frammenti di teatro, musica, poesia, cinema con “Il Teatro dei vicoli”.

Sarà infatti uno spettacolo teatrale e musicale itinerante in cui attori, musicisti, cantanti, performers e allievi attori (che avranno partecipato ad un laboratorio teatrale nei giorni precedenti) proporranno al pubblico brevi atti unici, concerti di ricerca musicale, reading poetici, monologhi, proiezione di un cortometraggio sulla legalità.

Tra i protagonisti innanzi tutto Emian (Emilio A. Cozza e Anna Cefalo), Salvatore Cezza e Antonio Sparascio, Vito De Lorenzi, Alfredo Traversa, Salvatore Della Villa, Armando Ciardo. Oltre che Paola Musio, Carla De Fabrizio, Enrico Zullino, Antonio Papa, Serena Scarinzi, Giorgio Errico e gli allievi attori della Scuola di Teatro. Saranno al centro pertanto di un unico spettacolo itinerante che condurrà il pubblico tra gli scorci più suggestivi del paese.

In particolare il primo dei dieci appuntamenti disseminati nel cuore di Surano sarà alle 19 in Piazzetta Ugo Foscolo con Prove d’orchestra, prove aperte degli artisti che si esibiranno nel corso della serata. Dalle 20.30 e per tutta la serata sarà un susseguirsi di spettacoli con complessivi oltre trenta interpreti, tra professionisti e allievi.

La Scuola di Teatro Centro di formazione e ricerca porta in scena alle 20.30 La veglia e successivamente alle 21 Le città invisibili di Italo Calvino, entrambe per la regia di Salvatore Della Villa. Alle 21.30 Emian Pagan Folk Europeo e Mediterraneo, alle 22 Stasera va in scena Re Lear, scritto, diretto e interpretato da Salvatore Cezza e Antonio Sparascio. Alle 22.15 Sonu 220V, di e con Vito De Lorenzi. Alle 22.30 Storie di Creta, di e con Alfredo Traversa, alle 23 Humoresque, con Salvatore Della Villa e Klapp Music Ensemble, e alle 23.30 Amor sacro amor profano, di Antonio Papa.

Dalle ore 20.30 poi in P.zza Ss. Martiri d’Otranto la proiezione de Il giorno di Sofia per la regia di Salvatore Della Villa, cortometraggio creato all’interno del progetto “Pensiero e Arte della Legalità”.

Dettaglio programma

ore 19.00 – Piazzetta Ugo Foscolo

PROVA D’ORCHESTRA

Prove aperte degli artisti che si esibiranno nel corso della serata

ore 20.30 – Corte del Papa, Piazzetta Ugo Foscolo

Scuola di Teatro Centro di formazione e ricerca

LA VEGLIA

scritto e interpretato da

Vanessa De Matteis, Luigi Giorgino, Bruno Iovino, Lusiana Maggiore

Tiziana Mancarella, Sveva Mantovano, Giovanni Monaco, Irene Paolucci

Maria Rita Perrone, Yuri Perrucci, Monia Politi, Riccardo Valentini

regia Salvatore Della Villa

Celebrare la morte è un rito antico quanto l’uomo. E proprio una veglia funebre dunque diventa ragione di incontro e scontro di personaggi sospesi tra la realtà e il surreale che raccontano con diversi linguaggi la loro relazione con il compianto defunto. È la veglia di Aldo.

I suoi pregi, i difetti, le sue debolezze vengono ricordati dalla moglie, dai figli, dagli amici, dagli intervenuti al suo ultimo saluto. Il prete, il chierichetto, l’amante, la fioraia, la cuoca, la prefica, l’amica e lo stesso Aldo raccontano le loro angosce, le sofferenze, l’amore. Nell’atto finale di Aldo, i racconti, le tensioni, le emozioni delle persone che sono intorno al suo feretro, riempiono di vita un momento di morte.

ore 21.00 – Atrio Palazzo Vergari, Via Santa Lucia

Scuola di Teatro Centro di formazione e ricerca

𝐋𝐄 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀̀ 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈 di Italo Calvino

con

Sara De Lorenzis, Sara Palumbo, Irene Paolucci,

Simone Perracchio, Manuela Presicce, Modenio Serra

riduzione Sara De Lorenzis

musiche Gianluigi Antonaci

adattamento e regia Salvatore Della Villa

𝐋𝐄 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀̀ 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈 è una serie di relazioni di viaggio che Marco Polo fa a Kublai Kan, qui imperatore dei Tartari. A questo governante melanconico, “che ha capito che il suo potere conta ben poco perché tanto il mondo sta andando in rovina”, un viaggiatore visionario racconta di città impossibili: per ogni città descritta, a ciascuna delle quali lo scrittore assegna il nome di una donna, l’invito è di addentrarsi, in un fluente e al contempo intricato svolgersi di immagini e concetti, nella realtà complicata, nelle mille sue sfaccettature; Marco Polo infatti viaggia attraverso le città, osserva e racconta solo ciò che riesce ad esprimere, lasciando il Khan libero di immaginare il resto, il resto delle città esistenti e non.

Poi alle ore 21.30 – Atrio Palazzo Galati, P.zza Municipio

EMIAN Pagan Folk Europeo e Mediterraneo

Dal Mediterraneo fino al Grande Nord, attraverso le culture pagane europee, gli Emian raccolgono dunque e coniugano tra loro le proprie esperienze musicali e di vita. In special modo, la profonda connessione con il viaggio che da sempre caratterizza i popoli del Mediterraneo e dell’Europa; la libertà di sperimentare, conoscere e fondere insieme nuovi linguaggi musicali e culturali; la bellezza racchiusa negli incontri con le popolazioni di altri luoghi. Attraverso il suono di arpa, tamburi, ghironda, voce e molti altri strumenti, l’ascoltatore farà esperienza di questo viaggio semplicemente chiudendo gli occhi e lasciandosi trasportare da sonorità arcaiche e moderne.

Successivamente alle ore 22.00 – P.zza Ss. Martiri d’Otranto

STASERA VA IN SCENA RE LEAR

scritto, diretto e interpretato da Salvatore Cezza e Antonio Sparascio

Un dramma delle relazioni umane, liberamente ispirato alla famosa tragedia di William Shakespeare.

Due comparse si incontrano nel camerino di un teatro, ingaggiate come generici per uno spettacolo importante, il Re Lear di Shakespeare. Tra sogni, confessioni, ipocrisie e piccole tragedie, il rapporto che viene a crearsi tra di loro, permette ai due, distanti per età e indole, di confrontarsi con una vita di fallimenti e speranze.

Il grande teatro, che entrambi sognano, è un altrove pur vicinissimo, appena dietro una quinta, eppure è irraggiungibile. Il pubblico, che crede di poter assistere alla rappresentazione del capolavoro di Shakespeare, si trova, invece, costretto nello spazio angusto di un camerino, ad essere involontario testimone del dramma di due comparse, che in milioni di forme diverse è il dramma di tutti, poiché tutti nascendo piangiamo, perché siamo venuti su questo grande palcoscenico di pazzi.

ore 22.15 – Atrio Palazzo Vergari, Via Santa Lucia

SONU 220V di e con Vito De Lorenzi

Innanzitutto Sonu 220V è la sintesi sonora di un trentennio di studio dedicato a fondere più linguaggi musicali, dall’etno acustico alle sonorità elettroniche del prog rock. Ogni brano in ogni modo viene interamente costruito durante il live, senza l’utilizzo di basi preregistrate, pertanto ogni concerto è sempre diverso dal precedente. Il paesaggio sonoro che ne deriva è un racconto in musica delle sfumature dell’animo umano, ispirandosi ai raśa della musica classica indiana.

Poi alle ore 22.30 – Piazzetta Ugo Foscolo

STORIE DI CRETA di e con Alfredo Traversa

Le radici della nostra Puglia come è noto affondano anche nella Creta, nell’Argilla. Le storie che si intrecciano riguardano usanze e magie che nascono nel mondo di chi lavora l’argilla. Per di più le botteghe dei figuli pugliesi erano vere e proprie case abitate da decine di lavoranti che per lavorare dovevano sporcarsi le mani di argilla. La performance teatrale vuole far scoprire uno dei tesori più antichi della Puglia: l’arte ceramica, anche attraverso il Teatro perché proprio nell’odierna Puglia nacque un genere teatrale che prevedeva l ‘uso di maschere anche in argilla. Tra urla, modi di dire, storie di vita e mani di argilla scopriremo un mondo antico ma ancora vivo nella nostra terra.

ore 23.00 – Piazzetta Ugo Foscolo

HUMORESQUE

con Salvatore Della Villa e Klapp Music Ensemble

violino I Armando Ciardo violino II Paola Musio viola Carla De Fabrizio violoncello Enrico Zullino

Lo spettacolo in ogni modo è un susseguirsi di racconti comici, umoristici appunto, a cui fanno da spalla musiche per quartetto d’archi e violino solista dallo spirito allegrissimo e vivacissimo.

ore 23.30 – Piazzetta Ugo Foscolo

AMOR SACRO AMOR PROFANO di Antonio Papa

soprano Serena Scarinzi tenore Giorgio Errico

violino I Armando Ciardo violino II Paola Musio viola Carla De Fabrizio violoncello Enrico Zullino

clavicembalo Antonio Papa

Lo spettacolo dunque è incentrato su antiche storie e melodie trascritte ed elaborate dal M° Antonio Papa, spazia dal saccheggio di Otranto con sua ballata in stile rinascimentale, a Guido D’Arezzo e il suo sistema di scrittura delle note fino ad Atanasius Kircher compositore astronomo ed erborista.

dalle ore 20.30 – P.zza Ss. Martiri d’Otranto

proiezione IL GIORNO DI SOFIA regia Salvatore Della Villa

Cortometraggio creato all’interno del progetto “Pensiero e Arte della Legalità” dell’Ass. Tracce Creative APS, realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Puglia “Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie”. Il corto per di più è stato ideato, scritto, girato e interpretato dagli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico ‘Antonio Vallone’ e dell’I.I.S.S. ‘Laporta-Falcone Borsellino’ di Galatina, in collaborazione con maestranze e professionisti che hanno guidato i ragazzi verso il risultato finale. Sofia è una giovane studentessa che porta con sé un dolore. Dopo due anni passati a cercare di consolare la perdita del fratello, tra un compito di italiano discretamente andato e la presenza distante dei genitori, Sofia decide di non lasciare impuniti i colpevoli di quel delitto.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

In particolare i prossimi spettacoli sono dedicati all’infanzia, ma non solo: due appuntamenti di teatro ragazzi sotto il segno del sempiterno Gianni Rodari. In Piazza Ss. Martiri d’Otranto a Surano (ore 20.30 per entrambi gli spettacoli) mercoledì 28 agosto poi saranno protagoniste le FAVOLE SOTTOSOPRA scritte, dirette e interpretate da Chiara Serena Brunetta e Salvatore Cezza, in cui vengono rivisitate in chiave moderna le favole della tradizione classica. Cosa accadrebbe se le favole che tutti noi conosciamo per di più fossero al contrario e i personaggi vivessero nel mondo attuale? Chi sarebbe il cattivo della storia: il Lupo o Cappuccetto Rosso? E se la Bella Addormentata non si addormentasse? Quali problemi sociali dovrebbe affrontare Cenerentola?

Domenica 1° settembre poi , ritorna ospite il Teatro del Segno con RODARI … per l’estate Viaggio tra le pagine di Gianni Rodari con Alessandra Leo e Stefano Ledda, e con Tancredi Ermanno Emmi al contrabbasso, per un viaggio gioco divertito e divertente tra le storie, le favole, le filastrocche di Gianni Rodari. Due attori, in particolare, portando in scena l’eterno gioco del saggio e dello sciocco, del capace e dello svampito, daranno interpretazione e vita, coinvolgendo il pubblico, ad un’alternanza di scherzi, letture drammatizzate, canzoni e improvvisazioni capaci di divertire gli spettatori di tutte le età.

Il Festival, con la direzione artistica dell’attore e regista Salvatore Della Villa, inoltre si svolgerà per questa quarta edizione nei comuni di Surano, Giuggianello e Nociglia dall’8 agosto al 7 settembre 2024. È ideato ed organizzato dalla Compagnia Salvatore Della Villa, in collaborazione con Tracce Creative Aps, ed è reso possibile grazie alla sinergia e al sostegno dei Comuni di Surano, Giuggianello, Nociglia e della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia. È patrocinato dalla Provincia di Lecce e dall’Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo.

INGRESSO GRATUITO per tutti gli spettacoli