Terlizzi, il 25 febbraio Claas Brieler – Jazzanova al Mat laboratorio urbano

Nuovo appuntamento di “Afrocosmico – Club culture e controcultura”, progetto ideato da Nicola Conte, Cloud Danko e Nico Panzini

TERLIZZI – Sabato 25 febbraio 2023, alle ore 22.00, al Mat laboratorio urbano di Terlizzi, salirà sul palco Claas Brieler, dj e producer berlinese tra i fondatori dei Jazzanova, il gruppo tedesco più innovativo degli anni Zero nell’ambito del nu jazz.

Si tratta del recupero della prima data del progetto di Conte e Danko e che, in programma lo scorso 17 dicembre, non si è potuta svolgere a causa dello sciopero che ha bloccato l’arrivo dell’artista in Puglia.

Dopo il grande successo della prima serata all’Officina degli Esordi di Bari, con un sold out che ha costretto tanti a non accedere alla serata, torna “Afrocosmico – Club culture e controcultura”, progetto ideato da Nicola Conte, produttore, musicista e autore, con Cloud Danko e Nico Panzini, che immagina un nuovo viaggio nei suoni afro inspired e club oriented, solo vinile, e che vuole favorire l’incontro generazioni.

Attingendo ad una vasta gamma di ispirazioni che vanno dallo Spiritual Afro Jazz, Afro Funk, alla Tribal House e Detroit House, passando per l’Afrobeat & Uplifting Soul Disco, sabato sera si viaggerà nello spazio e nel tempo dando vita a una esibizione pervasa da una vera atmosfera dancefloor, alla ricerca del suono umanistico del vinile capace di restituire musica per le menti libere.

Ad occuparsi delle scenografie e dei contributi artistici ci sarà anche questa volta Wallness club, un collettivo con finalità di promozione sociale della cultura urbana contemporanea. È un contenitore culturale che mira a promuovere le arti urbane con lo scopo di valorizzare l’identità culturale e artistica presente nel territorio attraverso l’organizzazione di eventi, workshop e live painting.

Afrocosmico è quindi fucina di artisti e factory di sviluppo per nuove idee, che punta alla crescita culturale e musicale di una città, di una regione, anche attraverso lo scambio culturale e intergenerazionale come è già successo all’Officina degli Esordi.

Anche per questi motivi il biglietto di ingresso sarà un ridotto per tutti quelli che lo acquisteranno in prevendita al costo di 10 euro, inclusi i diritti di prevendita. La sera dell’evento al botteghino il biglietto costerà invece 15 euro.

A distanza di un mese esatto, il 25 Marzo “Afrocosmico” torna invece all’Officina degli Esordi, con Fred P., artista, dj, produttore e remixer energico.

AFROCOSMICO è realizzato in collaborazione con MAT Laboratorio Urbano e Mila Uffici stampa.

BIGLIETTI

Ingresso con prevendita: 10 euro su DICE.FM

Al botteghino del Mat la sera dell’evento: 15 euro.

Info +39 3426405041