“Teatini in Musica” dal 9 luglio al 6 agosto a Lecce

In programma 4 concerti al Chiostro dei Teatini per la rassegna della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Prende il via il prossimo 9 luglio nel Chiostro dei Teatini di Lecce l’edizione 2023 della rassegna “Teatini in Musica” della Camerata Musicale Salentina, la storica associazione fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970 che da sempre ospita a Lecce e in provincia straordinari artisti italiani e stranieri, con particolare attenzione per i talenti del territorio.

Quattro frizzanti appuntamenti tra luglio e agosto, pensati per gustare appieno l’atmosfera estiva nella magica cornice del Chiostro dei Teatini, realizzati in collaborazione con il Comune di Lecce e con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

Ad inaugurare Teatini in Musica sarà un grande amico della Camerata, il pianista e compositore Giuseppe Magagnino, che presenterà “After the rain”, il suo secondo album da leader, accompagnato da Maurizio Quintavalle al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria.

Il concept del secondo lavoro discografico è per il pianista salentino una naturale evoluzione di “My Inner Child”, il primo disco da solista (presentato al pubblico della Camerata proprio il 9 luglio di un anno fa, in Sala Giardino).

In “After the Rain” sono ancora molto presenti gli elementi distintivi del primo album nella scrittura e nella concezione del trio, ma vi è una significativa evoluzione artistica anche in direzione degli standards. Le scelte di Magagnino spaziano dal materiale più tradizionale del songbook americano (“But Not For Me” di G. Gershwin), passando per gli original (“Ask Me Now” di T. Monk) e arrivando fino ad alcune canzoni ormai consacrate del repertorio pop rock degli anni 60 (“Blackbird” dei Beatles) e di fine anni 90 (“No Surprises” dei Radiohead).

Domenica 16 luglio ancora spazio al grande jazz con “Frankness”, il nuovo progetto che vedrà protagonisti sul palco del Chiostro dei Teatini Fulvio Palese al saxofono, Marcello Zappatore alla chitarra e live electronics, Paolo Colazzo alla batteria e percussioni, con la partecipazione speciale di Stefano Rielli al contrabbasso.

“Frankness”, ovvero, franchezza, è il titolo che i musicisti hanno deciso di dare al loro nuovo lavoro discografico, frutto di una registrazione live realizzata durante un concerto tenuto dal trio alla fine del 2019, nell’ultimissimo periodo pre-pandemico, con l’aggiunta di due brani originali registrati successivamente in studio.

Il progetto musicale del trio, che si avvale della collaborazione del contrabbassista Stefano Rielli, esplora le possibilità sonore dell’incontro fra la chitarra, il saxofono e le percussioni, con un programma che spazia dalla musica argentina al jazz, con diversi brani originali di Palese e Zappatore. Attraverso un dialogo incessante i musicisti concretizzano il loro originale linguaggio, dando vita ad un’esecuzione fresca, godibile, sincera, “frankness”, appunto.

Domenica 30 luglio sarà la volta dei BeDixie, la dixieland jazz band più scatenata del Salento. Il concerto sarà un viaggio musicale che riporta al jazz delle origini e che rappresenta un immaginario colmo di bellezza e passione. Lo stile dixieland della New Orleans degli anni ’20 è un’ispirazione forte che si mescola ad un itinerario fatto di locomotive sbuffanti, bottiglie mezze vuote, tabacco stagionato e lo strumento sempre al fianco, come il migliore amico, per trovare la Louisiana nel cuore del Salento.

BeDixie percorre sentieri poco battuti perché difficili da perseguire se non con elevata capacità tecnica, sensibilità poetica e grande spirito di gruppo, che si respira fortissimo tra i giovani e talentuosi musicisti che compongono la band.

Quattro fiati,una batteria ed un banjo iniziano il loro viaggio dal jazz dalle origini di New Orleans per spaziare con la loro musica allo swing, volando nel tempo e nelle musiche del mondo fino alle fanfare balcaniche, per uno spettacolo in divisa dixieland che trova la sua massima espressione in un trascinante show on stage.

L’ultimo appuntamento della rassegna, domenica 6 agosto, è “Sentimentale”, un sincero omaggio di Barbara Errico, cantante friulana di origini salentine, a Lelio Luttazzi, il padre dello swing italiano, che con il suo stile pulito e la sua riservata ironia ha regalato alla musica italiana alcune memorabili pagine. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Lelio Luttazzi, vedrà la partecipazione di Salvatore Della Villa nella veste di regista e voce recitante, con Mauro Costantini al pianoforte, Michele Colaci al contrabbasso ed Emanuel Donadelli alla batteria.

“Sentimentale” è un progetto elegante ed accorato e Barbara Errico è una raffinata interprete, che ha saputo attingere dall’eredità di Luttazzi con eleganza e leggerezza, aggiungendo quel tocco personale che è dato dalle sue doti interpretative. Ad accompagnarla nel concerto un gruppo di eccellenti musicisti, che ridanno il giusto valore ed una nuova verve ad evergreen come Souvenir d’Italie, Sentimentale, Vecchia America e molti altri.

PROMO SPECIALE TEATINI IN MUSICA 2023

Acquista in anticipo i biglietti per Teatini in Musica e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti

13 € nel Primo Settore e 8 € nel Secondo Settore!

L’abbonamento ai 4 concerti invece, fino a mercoledì 6 luglio, costa solo 40 €!

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto

i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA 2023 (4 spettacoli)

Intero € 50, Promo: € 40

BIGLIETTI

Primo Settore: Intero € 17 / Ridotto € 15 / Promo € 13

Secondo Settore: Intero € 12 / Ridotto € 10 / Promo € 8

RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

PROMO: Abbonati 53^ Stagione Concertistica, Concerti con Aperitivo e Classica d’Estate & wine 2023 | soci FAI | soci Soroptimist | dipendenti Banca Popolare Pugliese | dipendenti e studenti Unisalento | Under 35 | Disabili e accompagnatori | gruppi di almeno 8 persone | allievi e accompagnatori scuole di musica in convenzione

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.