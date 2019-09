Storie da un altro mondo in scena a San Marco in Lamis

I dettagli

SAN MARCO IN LAMIS (FG) – Sabato 14 settembre, presso il teatro Giannone di San Marco in Lamis andrà in scena “Storie da un altro mondo”, il primo lavoro discografico di Angelo Cavallo.

Una raccolta di testi e musiche da altrove, oggi per la prima volta interpretate da Angelo Cavallo in un album sempre rimandato che finalmente trova la giusta linfa per uscire.

Lo spettacolo “Storie da un altro mondo” è un insieme di sensazioni e intrecci musicali che ci portano ad assaporare, lasciandoci inebriati, l’incantevole Mediterraneo, fatto di storie che Angelo conosce bene.

Venti anni passati insieme al cantautore Matteo Salvatore del quale ripropone brani in versioni nuove ma senza intaccarne l’essenza.

Questo progetto ha come ispirazione la Puglia che altro non è che un inno alla vita. Uno spettacolo che ha come obbiettivo quello di emozionare il pubblico, con un incantevole viaggio che passa dall’amore prima di tutto, dall’ironia e anche dalla tribolazione.

Tra gli ospiti speciali che prenderanno parte alla manifestazione troviamo il cantautore Mimmo Cavallo, autore di brani che hanno dato alla musica italiana un contributo notevole tra i quali ricordiamo le numerose collaborazioni con i più grandi artisti italiani come: Mia Martini, Zucchero, Rino Gaetano, Giorgio Gaber ed tanti altri.

Alla chitarra, che accompagnerà gli artisti sul palco, l’artista Sammarchese Michele Parisi.

Un’intensa attivitá concertistica, quella di Michele Parisi, iniziata nel 2003, interpretando dalla musica classica alla barocca per poi passare dallo studio della musica folkloristica internazionale fino ad arrivare al flamenco e alla musica tradizionale spagnola. Centinaia di performance da solista, duo ensambles ed orchestra che arrivano a toccare palchi e teatri nazionali ed internazionali, tra cui Austria, Germania, Olanda, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Medio Oriente, Russia e Cina.

Numerose le collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, alcuni dei quali ricordiamo alcuni come JOSS STONE, YANN TIERSEN, BARCELONA GIPSY KLEZMER, BRUNO MARS.

Altri ospiti speciali accopagneranno la serata come il maestro Fabio Pompilio, batterista e percussionista della Banda i Fanoya numerose le collaborazioni artistiche di Pompilio tra cui risaltano i nomi di: Max Gazzè, Achille Lauro, Calcutta e tanti altri.

Infine avremo il piacere di ospitare il cantautore e poeta sammarchese Maurizio Tancredi che per anni con le sue produzioni musicali e letterarie ha regalato tanto alla comunità di San Marco in Lamis, emozionandola e coinvolgendola impegnandosi ogni giorno per creare nuove iniziative volte a promuovere la cultura a San Marco In Lamis, vincitore di numerosi premi internazionali di poesia ci regalerà la sua arte trasportandoci come solo lui sa fare.