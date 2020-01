SS 275, Abaterusso (LeU/I Progressisti): “A prevalere oggi è il buon senso. Adesso si acceleri per dare al Salento e alla Puglia un’infrastruttura attesa e strategica”

Ecco le sue dichiarazioni

LECCE – “Finalmente sulla strada statale 275 a prevalere è il buon senso. Ora si vada avanti per dare al Salento e al Capo di Leuca l’infrastruttura tanto attesa“.

Lo dichiara Ernesto Abaterusso, Presidente del Gruppo LeU/I Progressisti in Regione Puglia, commentando favorevolmente il riconoscimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della richiesta avanzata dal Ministero dell’Ambiente ad Anas di pagamento del contributo per la verifica di ottemperanza.

“Un altro tassello importante va oggi ad aggiungersi al lungo, e non privo di ostacoli, procedimento per la realizzazione di quest’opera strategica per lo sviluppo del Salento. Ciò significa che sulla strada statale 275 non si torna più indietro: l’iter andrà avanti e l’opera si farà! Ciò nonostante continuerò a seguire con attenzione tutti i futuri passaggi per fare in modo che il risultato finale, da tempo atteso e auspicato dalla popolazione salentina, sia raggiunto nel minor tempo possibile” conclude Abaterusso.