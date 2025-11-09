“Sonata a Kreutzer” va in scena a Molfetta l’11 novembre

Martedì prossimo l’ultimo appuntamento di Trame contemporanee 2025, festival di teatro e di drammaturgia contemporanea, è uno spettacolo basato sul racconto di Lev Tolstoy

MOLFETTA – Martedì 11 novembre, alle ore 21.00, al Teatro Babilonia di Molfetta, per Trame contemporanee 2025, andrà in scena “Sonata a Kreutzer”, produzione Malalingua, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Marco Grossi, tratto dall’omonimo romanzo di Lev Tolstoy.(biglietti su diyticket.it)

Nella mente del carnefice. Dove nasce la violenza? L’ultimo appuntamento della quarta edizione del festival Trame Contemporanee sviscera e analizza le intricate trame dell’animo umano, sulle tracce del capolavoro del celebre scrittore russo .

Se non fosse stato scritto a fine Ottocento, questo racconto sarebbe la moderna trama di un “femminicidio”, una violenta reazione dettata dalla gelosia che lo scrittore, pienamente consapevole dei perversi giochi di potere malcelati all’interno della coppia, ideò senza portarlo a termine, preferendo trasfondere la rabbia e la frustrazione nella scrittura, lasciandola ai lettori di ogni epoca e cultura come eredità morale.

Marco Grossi

interpreta un uomo, solo, davanti a un pubblico, moderno giudice della vicenda. Il pubblico è chiamato a farsi parte attiva del dialogo teatrale, come il giudice in un aula di tribunale. Alla fine non potrà più essere spettatore passivo: davanti all’esposizione dei fatti dovrà esprimere il proprio giudizio. Conoscere i motivi che spingono alla violenza, riconoscere i pensieri che muovono il carnefice come comuni alla maggior parte di noi, può senz’altro educare a vivere quegli stessi sentimenti di gelosia, insicurezza, invidia, passione e amor proprio, in modo più sano, riconoscendo e analizzandone gli eccessi, per evitare che questi possano crescere fino a dominarci, a sprofondarci nella follia, a farci regredire allo stato bestiale.

I tratti moderni ci sono tutti: l’ambizione frustrata al possesso dell’altro, l’esasperazione impotente, l’incomunicabilità tra i sessi, l’orgoglio cieco, il sorgere del sospetto, la presunta infedeltà, la violenza, la seduzione, e , di fondo, la problematicità dell’istituzione-w4matrimonio, con i suoi mille equivoci. “La sonata a Kreutzer”, è successivo ai capolavori “Anna Karenina” e “Guerra e Pace” e segna un periodo di intenso travaglio spirituale di Tolstoj che culminerà nella redazione del romanzo “Resurrezione”.

Trame Contemporanee

con la direzione artistica di Marianna de Pinto e Marco Grossi, quest’anno ha ospitato 18 spettacoli, coinvolgendo 13 compagnie teatrali e più di 50 artisti ospiti, con una grande attenzione per i debutti in scena di nuove opere – saranno 9 i debutti nazionali e 4 quelli regionali – e per le compagnie under 35. Numerose le collaborazioni, con alcune tra le compagnie più importanti del panorama nazionale, poi sperimentazioni di format innovativi, due residenze teatrali e un programma parallelo di attività collaterali, tra cui dj-set, podcast e Poetry Slam.

Trame Contemporanee 2025 è possibile grazie al sostegno di MIC – Direzione generale spettacolo, Regione Puglia. Patrocinio di Puglia Promozione. 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎-𝑁𝑒𝑥𝑡 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑈; 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑i 𝑀𝑖𝑐 – 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜.

Info: info@tramecontemporanee.it o 351/852.84.04.