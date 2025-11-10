“Sogno di una notte di mezza estate”, il 12 novembre il concerto a Bari

Nuovo appuntamento per i “Concerti in Biblioteca” dell’EurOrchestra presso la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi; eseguiranno musiche di Mendelssohn le pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella

BARI – Prosegue mercoledì 12 novembre la Stagione 2025 dei “Concerti in Biblioteca” dell’EurOrchestra, organizzati, con la direzione artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, in sinergia con la Biblioteca Nazionale di Bari. Il concerto, dal titolo “Sogno di una notte di mezza estate”, si terrà alle ore 17.30, nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” in Via Pietro Oreste 45 a Bari, e sarà dedicato all’esecuzione delle musiche di scena che il compositore tedesco Felix Mendelssohn (1809-1847) scrisse nel 1842, su invito del Re di Prussia Guglielmo IV, per la rappresentazione della omonima commedia di W. Shakespeare, rivisitata dallo scrittore Ludwig Tieck.

Esecutrici della suite per pianoforte a quattro mani dello stesso autore, saranno le pianiste Annamaria Fortunato e Rebecca Rita Ventrella, formatesi nel Conservatorio di Bari e avviate già ad una brillante carriera concertistica in duo pianistico, dopo aver vinto numerosi premi nazionali e internazionali in questa formazione. Della suite sarà eseguita l’Ouverture, che Mendelssohn aveva scritto a soli 17 anni e poi aveva inserito nella più tarda composizione, seguita dallo Scherzo, dall’Intermezzo e dal Notturno, e poi dalla famosissima Marcia Nuziale.

La trama, che altro non è se non la vicenda di un Sogno che si svolge in una notte incantata, è ambientata in un mondo fantastico, magico e onirico, dove convivono folletti, amori, incantesimi, boschi fiabeschi, fate, e personaggi mitologici. L’esecuzione sarà accompagnata dalla recitazione di un breve testo a cura di Angela Montemurro, tratto da quello di Shakespeare, e affidato alla recitazione di Dodo Coscia.

Ingresso libero fino alla copertura dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 080 2173111 – 3406474749 – 3284475514 www.eurorchestra.it https://bibliotecanazionalebari.cultura.gov.it/index.php/in-primo-piano/concerti-in-biblioteca-2025

