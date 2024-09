Sinfonie rurali, il 21 settembre “Homo Faber” a Corigliano D’Otranto

Massimo Donno, all’Art&Lab Lu Mbroia , per Sinfonie rurali, presenterà lo spettacolo in cui canterà e racconterà Fabrizio De André

CORIGLIANO D’OTRANTO – All’Art&Lab Lu Mbroia in Via Vicinale di Sternatia a Corigliano D’Otranto prosegue anche nel mese di settembre la programmazione della rassegna Sinfonie rurali. Sabato 21 settembre (ore 21:30 – ingresso con contributo 5 euro) Massimo Donno presenterà “Homo Faber”. Lo spettacolo, che negli anni ha raccolto decine di repliche sia in Italia che all’estero, vede il cantautore salentino cantare e raccontare Fabrizio De André, la sua Genova, il suo amore, la sua anarchia e la sua solitudine. Un viaggio che inizia nel 1940 e si conclude nel 1999, attraversando la Liguria, la Sardegna, il Mediterraneo, Milano, esplorando gli eventi che si sono susseguiti tra “Tutto Fabrizio De André” del 1966 e “Anime Salve” del 1996, dalle prime esperienze alla morte. Trent’anni di musica, poesia, ideologie e politiche, vicende umane in un’Italia in continuo movimento.

Cantautore e musicista, Massimo Donno si divide tra canzone, teatro e scrittura. Nel corso degli anni ha pubblicato quattro album “Amore e Marchette” (Ululati/Lupo Editore – 2013), “Partenze” (Visage Music – 2015), “Viva il Re!” (SquiLibri Editore/Visage Music – 2017), “Lontano” (SquiLibri – 2022), ha collaborato con, per citare solo alcuni nomi, Riccardo Tesi, Nabil Bey, Mariella Nava, Redi Hasa, Gabriele Mirabassi, Ferruccio Spinetti e Petra Magoni (Musica Nuda), Alessandro D’Alessandro, Marco Bardoscia, Daniele Sepe, Juan Carlos “Flaco” Biondini, Lucilla Galeazzi, Alessia Tondo, Rachele Andrioli e ha conquistato, tra gli altri, i premi Civilia, Castrovillari d’autore, Lunezia, George Brassens, Botteghe d’Autore. Prima dei live sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano.

Info e prenotazioni lumbroia@massimodonno.it – 3381200398.