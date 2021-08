Si conclude la XII edizione de Il Giullare, gran finale de Il Giullare con la trasmissione “O anche no” di Rai 2

La follia del Giullare irrompa per ribaltare i sensi comuni. La percezione della diversa abilità si contrappone all’idea di assistenza. La priorità è data alle abilità artistiche, sportive, giornalistiche e non solo

TRANI – La XIII Edizione de Il Giullare Festival nazionale del teatro contro ogni barriera si conclude con due grandi eventi per dare evidenza a una tra le più importanti esperienze italiane di promozione della cultura sociale di inclusione attraverso l’arte, il teatro e lo spettacolo.

Talk Parole e musica nel Castello Svevo di Trani

Sabato 7 Agosto 2021, alle ore 20:30, Paola Severini Melograni, conduttrice della trasmissione “O anche no”, incontra il cantautore Niccolò Agliardi, accompagnato dal pianista Francesco Lazzari e con la partecipazione della giovane voce tranese Federica Paradiso. Parole, musica e immagini per ripercorrere alcuni aspetti della vita artistica e personale di Niccolò, grande testimone di inclusione. Con la collaborazione e adesione della Direzione Regionale dei Musei della Puglia.

Galà del Giullare in piazza Duomo a Trani

Domenica 8 Agosto 2021, alle ore 21:00, Mauro Pulpito conduce la serata di spettacolo con la partecipazione della squadra del programma Rai “O Anche No”, con gli autori Paola Severini Melograni, Maurizio Gianotti e Giovanna Scatena, gli inviati del programma Mario Acampa e Riccardo Cresci, la band-rock I Ladri di Carrozzelle, il grande disegnatore e umorista Stefano Disegni e la giovanissima giornalista Rebecca Zoe De Luca.

La trasmissione “O anche no” è dedicata alla disabilità: un modo “diverso” di entrare in questo mondo attraverso i protagonisti che si raccontano nelle loro attese, difficoltà e conquiste. Nel 2019, l’iniziativa della Rai per la coesione sociale ha ricevuto il premio Nazionale Inclusione 3.0, per “l’elevato valore sociale e inclusivo del docu-reality”; il Premio Giornalistico “Alessandra Bisceglia” per la Comunicazione sociale e nel 2020 il Premio nazionale Giullare.

Eventi gratuiti e riservati alle persone prenotate e dotate di Green pass.

Il Giullare – Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera è promosso dall’Associazione e dalla Cooperativa Sociale “Promozione Sociale e Solidarietà” del Centro Jobel di Trani, gode del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza della Regione Puglia, della Città di Trani, della Direzione Regionale Musei della Puglia, di RAI per il Sociale, dell’adesione di circa 30 realtà del terzo settore e della cultura e della collaborazione de “Il vecchio e il mare” e della “Lega Navale” di Trani.

Paola Severini Melograni: lunga carriera nel mondo del giornalismo e della comunicazione sociale. Su Raidue conduce la trasmissione “O anche no” e la “Sfida della Solidarietà” su Rai Radio 1 Gr Parlamento. Impegnata da sempre nel Terzo Settore (è stata anche commissario delle autorità delle Onlus), dirige l’Agenzia di informazione Angeli Press.

Niccolò Agliardi, artista poliedrico con una particolare predisposizione per la musica. Cantautore e scrittore, tra gli altri, della colonna sonora della fortunata serie TV Rai “Braccialetti Rossi”, scrive il testo della canzone “Io Sì” interpretata da Laura Pausini, vincitrice del Golden Globe. Ha collaborato e scritto per molti artisti del panorama musicale italiano. Conduce programmi in radio e tv.

Daniele De Gregori, cantautore, inizia la sua carriera musicale nel 2005 e dal 2008 colleziona numerosi premi tra cui nel 2020 il premio ACEP/UNEMIA (Musica Contro le Mafie), Primo Premio L’artista che non c’era, Premio Nuovo IMAIE- Premio Miglior Brano Music Indie Contest.

Nicola Acampora, fondatore dell’esperienza PizzAut di Milano inaugurata lo scorso 1 maggio, in occasione della Festa del lavoro, dopo circa un anno di esperienza con l’omonimo track-food (utilizzato a causa della chiusura delle attività di ristorazione per l’emergenza sanitaria). PizzAut è gestita da ragazzi autistici. È un laboratorio di inclusione sociale e contemporaneamente un modello che offre lavoro, formazione e dignità alle persone autistiche.

Federico Silva, batterista. Grazie all’aiuto dell’associazione «Vivi Down» ha partecipato a «Rockin’1000», il concerto che si è tenuto il 21 luglio 2019 a Firenze in cui oltre mille musicisti, la più grande Rock band al mondo, hanno suonato simultaneamente 18 brani della storia del rock.

Marco Baruffaldi, classe ’95, giovane rapper down di Castelfranco Emilia (MO), è diventato noto in tutta Italia per la sua lotta al bullismo. Marco, con forza e orgoglio, dichiara da sempre: “Sono Marco Baruffaldi, sono un ragazzo con la sindrome di down e sono fiero di quello che sono”. Tale condizione lo ha portato ad affrontare dure battaglie, la più ardua delle quali è quella contro il bullismo. In televisione, a Tu Si Che Vales, duettando con J-Ax, Baruffa fa sentire la sua voce e mostra di che pasta è fatto: la sua gentilezza, la sua forza d’animo, ma anche il suo talento e la sua passione.

I Disabiliè, formazione musicale di Roma, gruppo di operatori e persone con disabilità intellettiva che fanno musica assieme. “Che poi sia buona musica, e non solo “musica buona”, sta a chi ascolta deciderlo. Noi, per il momento, la stiamo suonando“.

Red Fryk Hey, ballerina attivista autistica, ha scoperto di essere autistica solo a 31 anni. Ha trascorso gran parte della sua vita senza risposte e ha dovuto attraversare molti momenti difficili, tra cui una forte depressione, ma la danza è da sempre il suo porto sicuro e oggi lei sta vivendo il suo sogno: essere una ballerina professionista.