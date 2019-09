Al via la presentazione delle domande

BARI – È ufficialmente aperto il bando per il servizio civile universale presso la segreteria regionale delle Pro Loco di Puglia (UNPLI Puglia) con sede a Ruvo di Puglia.

L’Unpli Puglia è un punto di riferimento indiscusso nell’informazione valorizzazione e tutela del ricco patrimonio artistico culturale, paesaggistico ed immateriale della regione.

Il progetto per cui candidarsi rientra nell’area tematica “Patrimonio Artistico e Culturale” dal titolo “Enogastronomia mediterranea: tradizione avanguardia e prospettiva”.

L’Unpli Puglia ha la possibilità di accogliere 2 operatori volontari.

Tutti gli interessati dovranno avere non meno di 18 e non più di 28 anni (età limite 28 e 364 giorni), possedere un diploma di Maturità o di Laurea, non appartenere a corpi militari o forze di polizia e non aver mai prestato Servizio Civile in precedenza.

C’è tempo fino alle ore 14:00 di giovedì 10 ottobre 2019 per presentare la propria candidatura.

ATTENZIONE:

– Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it;

– per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;

– la piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa;

– le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta; le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Tutte le informazioni concernenti il progetto, avvisi, materiale informativo e documentazione sono disponibili sul sito: http://www.serviziocivileunpli.net/scn/2019/09/04/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-per-la-selezione-di-39-646-volontari/

Le selezioni si svolgeranno sabato 19 ottobre alle ore 9:30 presso la sede della Pro Loco di Latiano (BR) in Piazza Umberto I, 57.

Per ulteriori informazioni, o prendere visione integrale del testo “Bando servizio civile 2019” è possibile consultare il sito: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/