“Scegli la bici”, il 18 settembre la ciclo-passeggiata a Bari

BARI – Nell’ambito della Settimana europea della Mobilità, si terrà domenica 18 settembre “Scegli la bici”, l’iniziativa organizzata dall’associazione FIAB Ruotalibera Bari in occasione della Giornata nazionale della bicicletta, finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità sicura e sostenibile dei bambini.

L’evento prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti provenienti da 2 punti diversi della città che si ricongiungeranno a Parco Perotti dove avrà luogo l’evento generale prima del rientro ai punti di partenza.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico:

1. dalle ore 09.00, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il “divieto di circolazione” sui seguenti percorsi:

a. Corsa 1 – Partenza da “Prato La Gemma Carbonara” (Palazzetto dello Sport): via De Curtis, via Quaranta, via Donadonisi, via Ospedale di Venere, via G. Petroni, via Calvario, via Mitolo, via Bartolo, via N. Dell’Andro, via Dioguardi, via De Laurentis, viale Einaudi, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

b. Corsa 2 – Partenza da “Fermata Metro Tesoro”: via Lonero, via Bonomo, strada rurale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via don C. Franco, strada S. Girolamo, via Van Westerhout, via Casavola, via Respighi, via Mascagni, via Portoghese, largo Pacha, via Bisignani, viale Orlando, complanare Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, Parco Perotti;

2. dalle ore 12.00, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il “divieto di circolazione” sui seguenti percorsi: a.

Corsa 1: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, viale Einaudi, viale De Laurentis, via Dioguardi, via Dell’Andro, via Bartolo, via Mitolo, via Calvario, via G. Petroni, via T. Liuzzi, via Donadonisi, via Quaranta, via De Curtis, arrivo a “Prato La Gemma Carbonara”

b. Corsa 2: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Bisignani, largo Pacha, via Portoghese, via Mascagni, via Respighi, via Casavola, via Van Westerhouth, lungomare IX Maggio, strada rurale Torrente Balice, via Bonomo, via Lonero, arrivo a Fermata Metrò Tesoro.

Per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti, si segnala che potrebbero verificarsi dei ritardi per i bus delle linee urbane che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalla manifestazione.