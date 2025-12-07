“Sapore di Mare – Il Musical” arriva al Palatour di Bitritto

Il 20 e 21 dicembre andrà in scena “Sapore di Mare – Il Musical”, tratto dal famoso film dei Fratelli Vanzina, con Paolo Ruffini e Fatima Trotta. Un viaggio emozionante negli Anni ’60, tra amori, nostalgia, canzoni indimenticabili e le atmosfere magiche delle estati versiliesi

BITRITTO (BA) – Al via la stagione teatrale 2025-2026 del Palatour di Bitritto, il nuovissimo teatro che punta a diventare un punto di riferimento per la scena culturale in Puglia e nel panorama nazionale.

Sabato 20 dicembre, alle ore 21.00 e domenica 21 dicembre, alle ore 18.00, andrà in scena “Sapore di Mare – Il Musical”, un vero e proprio evento-spettacolo, un tuffo negli indimenticabili Anni ’60 con Paolo Ruffini e Fatima Trotta. Ispirato al film cult della commedia italiana che ha segnato una generazione, lo spettacolo diretto da Maurizio Colombi e adattato per il palcoscenico da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi trasporta gli spettatori nelle atmosfere estive della Versilia, tra storie d’amore, amicizie e colpi di scena scanditi dalle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Un musical che non è solo spettacolo, ma un’autentica festa capace di far rivivere emozioni senza tempo e di far cantare e ballare il pubblico su brani intramontabili del canzoniere italiano.

Forte dei Marmi, estate 1964

In questa pittoresca località della Versilia si intrecciano le vite di giovani ragazzi provenienti da diverse città italiane. Tra di essi, i fratelli Luca e Felicino, ormai parte integrante del luogo, Gianni da Genova alle prese con una complicata storia d’amore, i fratelli Paolo e Marina che portano con sé i loro segreti e le loro passioni. Sullo sfondo di spiagge baciati dal sole e al ritmo delle canzoni più iconiche degli anni ’60, seguirete le avventure e gli intrighi di questo affascinante gruppo di giovani. Flirt estivi, delusioni amorose, giochi sulla spiaggia e serate intorno al fuoco creano l’atmosfera indimenticabile di un’estate senza tempo.

Torna negli Anni ’60 con Sapore di Mare – Il Musical!

• Teatro Palatour, Bitritto (BA)

• 20 e 21 dicembre 2025

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