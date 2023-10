Sannicandro di Bari, il 22 ottobre “Dalle olive all’olio – Ediz. 2023”

SANNICANDRO DI BARI – L’associazione culturale Murgia Enjoy, attivamente impegnata nella promozione del territorio murgiano e costantemente alla ricerca delle eccellenze locali, propone la quarta edizione dell’evento “Dalle olive all’olio” che si terrà domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 9 alle ore 13 circa.

Già in passato, con attività tenutesi in altri Comuni, l’associazione si è occupata dell’argomento permettendo ai partecipanti di conoscere i metodi di lavorazione e le proprietà di un alimento sano ed essenziale nella nostra cucina.

Attente ricerche sul territorio e l’eccezionale qualità dell’olio già acquistato dai soci lo scorso anno ad un prezzo molto interessante, hanno convinto i soci a riproporre, anche per questa edizione, il Frantoio “Il Sannicandrese” (Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti Soc. Coop.) che produce olio extravergine di oliva da oltre 50 anni “con lo stesso impegno e le stesse olive, frutto dei secolari ulivi di Sannicandro di Bari”, come si legge nello stesso slogan del frantoio.

Alla vigilia della campagna olearia 2023/2024, i produttori della Puglia, polmone olivicolo dell’Italia che produce la metà dell’olio nazionale, saranno ulteriormente penalizzati dall’incremento smisurato dei costi dei carburanti e dell’energia necessari per il raccolto e la lavorazione delle olive. Tale circostanza, unita alla scarsità delle piogge, preannuncia anche un ulteriore incremento del prezzo del prodotto finito indispensabile nella nostra dieta così come raccomandato dalle nutrizioniste che più volte hanno incontrato i soci Murgia Enjoy durante i precedenti eventi.

L’attività prevede un’escursione nelle campagne per ammirare gli ulivi secolari che i nostri avi hanno piantato e la visita guidata al frantoio durante la quale il Presidente, gli amministratori e gli operatori della cooperativa spiegheranno i processi necessari per ottenere un buon olio extravergine dalle olive del nostro territorio utilizzando un ciclo produttivo che garantisce un corretto grado di ossidazione, quindi un giusto quantitativo di polifenoli che conferiscono una minore acidità all’olio. I partecipanti, inoltre, potranno acquistare o prenotare l’olio extravergine direttamente in frantoio usufruendo di uno SCONTO.

La visita al frantoio si concluderà con una DEGUSTAZIONE GRATUITA per apprezzare l’olio prodotto dal frantoio.

Il luogo d’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, gadgets per chi presenterà la propria tessera Decathlon e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, sarà comunicato in risposta alla prenotazione.

L’attività si svolgerà domenica 22 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 circa. Come da consolidata abitudine, al termine delle attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna, bevanda e coperto).

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.