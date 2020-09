Sanità, Abaterusso: “L’uscita dal piano operativo sia l’occasione per nuovi investimenti e servizi migliori ai cittadini”

LECCE – “L’uscita della Puglia dal piano operativo sanitario, annunciata oggi in conferenza stampa dal Presidente Emiliano e dal Ministro Speranza, è una gran bella notizia e ristabilisce la verità dopo tante stupidaggini dette sulla sanità pugliese.

Dopo anni di ristrettezze e blocchi, ereditati da chi oggi si erge a paladino della sanità pubblica, i governi di centrosinistra guidati da Vendola prima e da Emiliano poi hanno dimostrato che si possono mantenere i conti in ordine senza effettuare tagli, ma migliorando la qualità delle cure e dei livelli essenziali di assistenza. Oggi dunque, grazie all’azione del Presidente Emiliano, possiamo aprire una nuova fase per la sanità pugliese che ci permetterà di migliorare ancora di più i servizi per i cittadini. Adesso più che mai occorre proseguire lungo questa strada per impedire alla Puglia di tornare nelle pagine più buie della sua storia“. Lo afferma in una nota Ernesto Abaterusso di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia.