San Severo, il 16 aprile “Passione d’amore e anime popolari”

Domenica prossima nell’Auditorium della chiesa “Sacra Famiglia” il concerto con Giusy Miriam Pompilio e Luciano Pompilio

SAN SEVERO (FG) Nuovo appuntamento con la stagione degli Amici della Musica di San Severo, giunta alla la 54.ma edizione. L’Associazione presieduta dalla prof.ssa Gabriella Orlando ospita domenica 16 aprile 2023, nell’Auditorium della chiesa “Sacra Famiglia” di San Severo (inizio ore 19:45, porta ore 19.15) il soprano Giusy Miriam Pompilio, e suo padre Luciano Pompilio alla chitarra.

“Passione d’amore e anime popolari” è il nome dello spettacolo, un concerto classico dedicato alle pagine più belle del repertorio per chitarra e voce con un omaggio anche alla musica classica sud americana. Il programma “Passione d’amore e anime popolari”, è suddiviso in due periodi diversi e particolari che hanno un unico sentimento in comune: la passione. Nella prima parte del programma, si tratta di una passione trattenuta, nascosta o comunque sofferta per via del contesto sociale in cui ci troviamo: sguardi rubati, passioni tormentate, passioni finite e brillantezza di spirito saranno gli elementi protagonisti. Nella seconda parte invece è una passione sviscerale, sia in termini di gioia che di tristezza, che esprime un contesto popolare, quindi sfacciato e libero da ogni pregiudizio. Un programma che esalta la terra, la natura e la vita, dove vi sono anche momenti di dolore e dove si esulta. Ogni racconto accompagnerà gli spettatori nella quotidianità dei contadini e delle loro donne. Verranno eseguite e cantate le composizioni di Mauro Giuliani, Heitor Villa-Lobos, Augustìn Barrios Mangoré, Laurindo Almeida e Federico García Lorca.

L’evento è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, la Regione Puglia (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PACT – Polo di riferimento per l’Arte, la Cultura e il Turismo nella Regione Puglia e PiiiL Cultura in Puglia) e Aiam (Associazione italiana attività musicali).

Luciano Pompilio, si diploma in chitarra classica nel 1990 presso il conservatorio “Giorano” di Foggia con il massimo dei voti. Parallelamente studia musicologia presso l’Università di Lettere e Filosofia di Bologna conseguendo la laurea al DAMS con l’analisi del Nocturnal di Britten in Semiologia della musica. Dopo importanti esperienze solistiche e con varie formazioni, si è unito in duo con G. Caputo imponendosi all’attenzione della stampa e degli addetti ai lavori vincendo in questa formazione 25 concorsi con 15 premi assoluti, tra i quali spicca il concorso di Montelimar (Francia), il concorso più importante al mondo per duo di chitarra. Contemporaneamente ha seguito il Corso Triennale Internazione di Formazione Concertistica presso l’Arts Academy di Roma, laureandosi con il massimo dei voti. Ha inciso 8 CDs e l’ultimo “Tribute” è nella top 200 Release di Itunes al 30° posto in Canada e in Germania. Ha suonato per importanti istituzioni musicali in tutta Europa, America e Asia. Nel 2018 in Paraguay, il Maestro Pompilio ha ricevuto dal Congreso Nacional del Paraguay, Direcion de Cultura, il “Premio Repubblica”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti civili dell’America Latina come culture e diffusore delle opere di Augustin Barrios Mangorè nel mondo ed è stato considerato tra i migliori interpreti della musica del leggendario compositore. Ad aprile 2019 la prestigiosa rivista Guitart gli ha dedicato la copertina.

Giusy Miriam Pompilio, nata a San Giovanni Rotondo nel 1997, frequenta l’ultimo anno di Canto Lirico presso il dipartimento “Giordano” nella sezione staccata a Rodi Garganico sotto la guida del soprano Rosa Ricciotti. Figlia d’arte, apprezzata per l’innata musicalità e la comunicativa, sin da bambina è sempre stata attratta dal teatro, musica e canto, già all’età di 10 anni aveva fatto la sua prima apparizione teatrale nella rappresentazione del “Mago di Oz”. A 11 anni inizia lo studio del violino, facendo varie esibizioni, prese parte al coro della scuola dove scopre la sua passione per il canto. Inizia lo studio del canto leggero, che la portò ad esibirsi in varie località e teatri, prendendo parte anche in diverse operette, come “Brundibar” al Teatro “Giordano” di Foggia. Nel 2018 entra in conservatorio, per la sua grande passione per la lirica, molte sono le esibizioni con l’orchestra di fiati e in duo con varie formazioni.

Per informazioni: 329.1286673 – 348.6628775