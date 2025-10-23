San Cesario di Lecce, il 26 ottobre va in scena “Hansel e Gretel”

Nella Distilleria di San Cesario di Lecce nuovo appuntamento della rassegna “Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi”, promossa da Astràgali Teatro

SAN CESARIO DI LECCE – Continuano gli appuntamenti della rassegna “Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi”, promossa da Astràgali Teatro all’interno del progetto Teatri a Sud. Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 17.30, nella Distilleria di San Cesario di Lecce, va in scena “Hansel e Gretel” della Compagnia Molino D’arte di Altamura. Si tratta di una versione teatrale, adatta a spettatori dai 4 anni in poi, alquanto inedita e originale, di uno dei classici della letteratura dell’infanzia, interpretata non solo dagli attori Filippo Giordano e Angela Borromeo, ma anche dai pupazzi di Antonella Petrera, che cura anche il testo, con la regia di Antonello Arpaia.

La vicenda prende il via nel bosco in cui i due fratelli si perdono, e sin da subito Hansel, attore, e Gretel, pupazzo, interagiscono creando una serie di gag che conducono il giovane spettatore a una storia che si discosta da quella che tutti conoscono. Pur mantenendo il passo della narrazione sugli elementi classici della fiaba, la vicenda introduce, attraverso la figura della strega, contenuti e spunti di riflessione su ricerca della propria identità, inclusione, diversità e accoglienza. Il linguaggio del muppet rende il personaggio più vicino al bambino e mette in atto quel parteggiare per il buono o per il cattivo che in teatro esula da qualsiasi giudizio e conduce verso il senso. Una baracca che si trasforma e gioca su cambi di scena e di luce che avvolgono ogni sequenza in una magia comica a misura di famiglia.

La compagnia teatrale Molino d’Arte

nasce ad Altamura e si propone come obiettivo lo studio e la diffusione dell’arte teatrale e delle tecniche attoriali, producendo spettacoli prevalentemente rivolti a famiglie e alle nuove generazioni, utilizzando il teatro d’attore e il teatro di figura. Dal 2006 organizza la Rassegna di teatro “Nuovi Scenari”, teatro per l’infanzia e per famiglie. Dal 2017 aderisce ad UTOPIA Teatro, un’associazione Nazionale che raggruppa compagnie e festival che producono e promuovono il teatro ragazzi in Italia. Da diversi anni è presente, con i suoi spettacoli, in diversi cartelloni dei circuiti interregionali, con la direzione artistica di Antonello Arpaia.

La rassegna Teatri a Sud è ideata e proposta da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce. Ingresso: 3 €. Consigliata la prenotazione. Per Info: Tel. 389.2105991, mail: teatro@astragali.org, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu.