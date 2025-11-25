“Salam/Shalom. Due Padri” inaugura la Stagione Teatrale a Molfetta

Il 29 novembre, per la Stagione La Rinascenza, alla Cittadella degli Artisti, lo spettacolo dal premiato romanzo di McCann: la testimonianza di dolore di due genitori nel dramma della guerra israelo-palestinese

MOLFETTA – Il dramma di due genitori nel mezzo del conflitto israelo-palestinese inaugura gli appuntamenti serali della stagione teatrale 2025.26 Rinascenza alla Cittadella degli artisti di Molfetta, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte.

Sabato 29 novembre alle ore 20.30 sul palcoscenico del laboratorio urbano Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana sono protagonisti di “Salam/Shalom. Due padri”, tratto dal romanzo ‘Apeirogon’ di Colum McCann, vincitore nel 2022 del Premio Terzani.

Lo spettacolo è una testimonianza necessaria davanti all’orrore in Palestina. L’autore, lo scrittore irlandese Colum McCann, ha raccolto nei mille e uno frammenti che compongono il romanzo i brandelli di un conflitto apparentemente senza soluzione, già da prima dell’ormai tristemente noto 7 ottobre, e che ha dato luogo al genocidio cui oggi stiamo assistendo.

Infiniti sono i lati del poligono chiamato apeirogon da cui il libro prende il titolo. Come infiniti sono i punti di vista da cui due padri, l’israeliano Rami e il palestinese Bassam – persone reali, che McCann ha conosciuto –, cercano di comprendere una realtà troppo complessa per essere osservata, e giudicata, da un unico lato. Due padri che sono uniti dallo stesso strazio indicibile per la perdita delle proprie bambine, uccise ciascuna dalla guerra dell’altro; due padri che hanno avuto il coraggio di diventare uomini di pace, imbracciando come unica arma il loro comune dolore: contro la tentazione della vendetta e la trappola dell’odio.

L’adattamento, curato da Paola Fresa

è prodotto da CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e festival vicino/lontano-Premio Terzani. “Abbracciarsi, tenersi la mano. Guardarsi negli occhi – spiegano i due attori – Ascoltarsi, soprattutto. Piccoli gesti normali, per tempi normali. Per tempi di pace. Gesti eroici quando il tempo della guerra devasta e travolge le vite degli uomini. Infinito è il numero di lati del poligono chiamato apeirogon. Infiniti gli sguardi. Come infinite e mutevoli le cose del mondo, luogo del caos e del rischio. Dentro quel caos, due padri: lo stesso dolore, la stessa forza. Parole di odio possono diventare parole di pace. Proviamo a mettere le parole nei corpi. Proviamo ad ascoltare davvero. Proviamo. Nella geometria dell’apeirogon ogni luogo è raggiungibile, ogni punto può essere toccato anche se sembra impossibile”.

La Stagione teatrale Rinascenza è organizzata dal Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.