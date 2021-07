Ruvo di Puglia, Confabulare Open Air: appuntamento con Guido Sgardoli

RUVO DI PUGLIA (BA) – Dopo aver trovato riparo insieme ad Azzurra D’Agostino nella Tenuta Tedone Consolini in occasione del primo appuntamento piovoso, Confabulare Open Air ritorna insieme a Guido Sgardoli e al suo ‘Scomparso’, edito da Einaudi Ragazzi per una passeggiata nei luoghi più suggestivi del borgo di Ruvo di Puglia.

Il laboratorio condotto da Marianna Di Muro in settimana ha prodotto sorprendenti risultati che potremo ammirare durante la passeggiata, quando i ragazz* mostreranno i risultati del loro lavoro davanti al pubblico e all’autore stesso.

L’appuntamento è alle 17 all’Area Mercatale, Estramurale Pertini a Ruvo di Puglia, per proseguire verso il centro storico, i luoghi affascinanti sconosciuti o da riscoprire della città e Piazzetta Le Monache, dove avverrà la presentazione del libro curata dagli stessi ragazz* del laboratorio.

Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019, nella categoria adolescenti, Guido Sgardoli è stato ospite di Confabulare nella versione On air del 2020, partecipando anche ai Consigli di lettura e curando le Videomerende durante il lockdown.

Scomparso è, tecnicamente, un giallo: c’è un ragazzo che ricompare dopo 10 anni accanto ad un cadavere ma ricorda solo il suo nome e nient’altro. La polizia farà le sue ricerche ma Jup, il protagonista, con l’aiuto di una Moleskine su cui appunta domande e possibili risposte, si aggira tra segreti e scoperte, indizi e depistaggi, ipotesi e verifiche. Un vero noir che mostra agli adolescenti il lato oscuro della vita.

Ma Scomparso non è solo un romanzo fatto da indagini, suspense e colpi di scena, è anche un romanzo di crescita e formazione in cui Jupiter è un undicenne considerato ‘strano’ e spesso perseguitato ma riesce non solo a inventare un nuovo mondo ed un linguaggio adatto alla sua persona ma anche a superare i suoi stessi limiti e pregiudizi.

Confabulare – Libri fuori dagli scaffali, è nato da un’idea di due realtà storiche della cultura ruvese: L’Associazione Culturale Calliope ODV e la Libreria L’agorà – Bottega delle Nuvole. Finanziato dal Comune di Ruvo di Puglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Fondo Nazionale per le politiche della famiglia anno 2021 iniziative educative destinate ai minori e all’interno del Patto per Ruvo Città Educante, con il contributo di Camera di Commercio di Bari, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Fondazione Vincenzo Casillo, Fondazione Cannillo e in collaborazione con Gruppo Speleologico Ruvese, Biodistretto delle Lame, Associazione Librai Italiani, Confcommercio Ruvo di Puglia Ascom, Allibratori, Giovanidee Forum, Agriturismo Tedone Consolini.