Ripartono a Lecce i corsi della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale “Improvvisart” con le lezioni di prova gratuite

LECCE – Tutti i lunedì di settembre (dalle ore 20:00 alle ore 22:00, partecipazione solo su prenotazione) Improvvisart presenta le lezioni di prova gratuita del corso di Improvvisazione Teatrale 2021-22, aperte a tutti coloro che vogliono entrare nel fantastico mondo di questa arte nobile, coinvolgente e divertente.

I docenti e attori della Compagnia Improvvisart Fabio Musci, Paolo Paticchio ed Elena Selleri vi aspettano per due ore di lezione, per avvicinarsi a questa disciplina artistica, sperimentare se stessi in un entusiasmante lavoro di gruppo e lasciarsi avvolgere dalla magia dell’Improvvisazione Teatrale.

Per avere tutte le informazioni sul corso e sulle lezioni prova basta mandare una email a info@improvvisart.com con i propri dati e contatti o chiamare il 347.8502529 – 3287686080.

Le lezioni, in ottemperanza delle norme vigenti, saranno accessibili solo con green pass, verranno aperte ad un massimo di 10 allievi e si svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalla legge.

Il corso si svolgerà presso la sede di Improvvisart sita in via Mario di Lecce, n.10 da settembre a maggio, con lezioni di due ore a settimana. Il percorso didattico è suddiviso in 9 mesi ed è aperto a tutti, con esperienza teatrale e non.

La scuola di Improvvisazione Teatrale “Improvvisart” è sede ufficiale della S.N.I.T. (Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale) ed è l’unica scuola di teatro in Puglia riconosciuta dall’Associazione Professionale Nazionale Improteatro, offrendo un percorso di studi triennale e di specializzazione con corsi di improvvisazione teatrale base, avanzati e per professionisti.