Racconta la tua storia a “Ballando, cantando, sognando, vivendo”

La seconda edizione del talent offrirà la possibilità di raccontare la propria storia nel corso della serata del 23 novembre. I partecipanti da Andria, Barletta, Canosa e Bari

BARI – Anche per la seconda edizione del fortunato talent “Ballando, cantando, sognando, vivendo” sarà la musica a farla da padrona. Gli artisti emergenti del territorio provenienti da Andria, Barletta, Canosa, ma anche da Bari, si esibiranno in performances canore e strumentali per regalare al pubblico una serata di divertimento, nonostante la sana competizione della gara, che si svolgerà il prossimo 23 novembre all’interno dell’Auditorium “Riccardo Baglioni” di Andria.

La vera novità della seconda edizione sarà la possibilità di raccontare la propria storia, condividere un’esperienza, esprimere un proprio desiderio oppure formulare una dedica speciale, rivolgendosi ad una persona alla quale non si ha il coraggio di parlare o semplicemente per farle una sorpresa, trovando nel calore del pubblico la giusta dose di energia. Per farlo, basterà scrivere all’indirizzo mail ballandocantando@libero.it, gli organizzatori valuteranno la richiesta e provvederanno a contattare gli interessati. «Per questa edizione – spiega l’organizzatrice, Alessandra Carbone – ho voluto introdurre qualcosa di unico, che potesse fare da cornice ad una serata già ricca, coinvolgendo direttamente il pubblico e le sue emozioni».

Più di 20 i partecipanti che si esibiranno il 23 novembre, sottoponendosi ai giudizi di un’attenta giuria di esperti. Per la categoria “Adulti” si susseguiranno sul palco il chitarrista Francesco Narducci (Andria), Adele Cioce (Bari), Annalisa Chionchio (Canosa di Puglia), il duo composto dai fratelli Riccardo e Luana Erminio (Andria), Stefania Sgarra (Andria), il percussionista Diego Civita (Andria), Alessio Di Teo, noto come Alex Pupo (Andria), il duo composto da Luca Gissi e Nicola Alicino (Andria), Davide Dimatteo (Barletta), Marika Benizio (Andria), Pino Sardi (Barletta) e infine la band “Reddark” (Andria) composta da Gabriele Pistillo, Maria Chiara De Robertis, Adriano Menga, Chiara De Mucci. Per la categoria “Junior”, invece, ad esibirsi saranno Martina Vilella (Barletta), il duo composto dai fratelli Alessandro ed Elena Vilella (Barletta), Stefania Leopizzi (Barletta), Ilaria Cocco (Andria) e Domenico Benizio (Andria).