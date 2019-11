Progetto D-SySCom: a Nardò workshop sul tema “Smart Building”

Analisi del caso studio dell’edificio municipale del Comune di Nardò

NARDÒ (LE) – “Amministrazione digitale e Smart Building: analisi, progettazione e realizzazione di un edificio intelligente. Il caso studio dell’edificio municipale del Comune di Nardò”: è questo il titolo del workshop organizzato dal raggruppamento esecutore del progetto D-SysCom insieme all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, che si svolgerà venerdì 29 novembre alle ore 9:30 presso la “Sala Capone” Area Funzionale 4 del Comune di Nardò (LE), in via Giovanni Falcone.

L’appuntamento rientra nel progetto D-SysCom – Data System Platform for Smart Communities, percorso condiviso dai Comuni di Nardò (LE), Conversano (BA) e Noci (BA) riguardante un processo di innovazione tecnologica grazie all’implementazione di un sistema di aggregazione e fruizione intelligente di dati, che con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e l’intelligenza partecipata del territorio e supportare le Pubbliche Amministrazioni nelle attività di gestione, pianificazione, progettazione e informazione ai cittadini, allo scopo di renderle a tutti gli effetti Amministrazioni Digitali, consentirà di integrare e aggregare in modo opportuno dati già in possesso, dati provenienti da reti di sensori appositamente distribuite sul territorio, social media, open data e dati in arrivo dagli stessi cittadini, per consentirne la loro fruizione intelligente.

Nell’ottica “Smart Community”, il progetto è diviso in tre domini applicativi: Smart Building (telecontrollo dell’impianto automatizzato comunale, controllo e limitazione dei consumi dell’edificio), Smart Social (“efficiency enhancement” dei servizi sociali comunali) e Smart City (ottimizzazione ed innovazione dei servizi pubblici municipali). Queste applicazioni implementeranno un sistema informativo centralizzato e distribuito che riunirà dati raccolti da fonti multiple, utile alla gestione comunale e al miglioramento dei servizi offerti, con tempestività di intervento sulle segnalazioni della cittadinanza, real-time monitoring di traffico e inquinamento, consumi energetici e stato fisico delle appliance automatizzate.

Il Comune di Nardò e la sua Amministrazione, da tempo coinvolta nella transizione digitale e green del suo territorio, partecipa in qualità di utente finale nella declinazione del paradigma “Smart Building”, portando in dote al progetto l’immobile dell’ex pretura, attuale sede degli uffici comunali, con lo specifico obiettivo di giungere al termine dell’attività a strutturare un protocollo operativo strategico per la gestione energetica del patrimonio immobiliare pubblico esistente in un’ottica 4.0.

La sinergia fra l’Università del Salento – Laboratorio Intedisciplinare di Progettazione e Gestione Integrata di Impianti Industriali e la Geatecno S.r.l. (forte della sua esperienza ultra decennale in transizione green degli edifici), partner di progetto coinvolti nello specifico ambito, punta, partendo dall’analisi del profilo energetico dell’edificio, alla progettazione ed installazione di reti di sensori (IoT) innovative capaci di comunicare dati sui consumi alla piattaforma centrale sviluppata dalla capofila SIT S.r.l. e alla APP sviluppata dal partner Eulogic S.r.l., per il controllo e la gestione dell’efficienza energetica dell’edificio e della sostenibilità ambientale.

Sarà questo l’oggetto del workshop del 29 novembre che, dopo i saluti e l’introduzione ai lavori da parte del sindaco del Comune di Nardò avv. Giuseppe Mellone, dell’assessore Cosimo Natalizio con deleghe ad ambiente, parchi ed aree protette, verde pubblico, servizi ecologici e musei, e dell’ing. Raffaele Dell’Anna, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, vedrà un primo approfondimento sul tema “Amministrazione Digitale” con gli interventi dell’ing. Nicola D’Alessandro, dirigente Area Funzionale 4 Comune di Nardò, e dell’ing. Nicola Fiore, consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Lecce. Mentre nella seconda parte del convegno si punterà l’attenzione sulla sperimentazione “Smart Building” con gli interventi dell’ing. Gianluca Manieri (Comunale di Nardò), dell’ing. Manlio Ranieri e dell’ing. Amber Tiwari (Università del Salento, Laboratorio interdisciplinare di Progettazione e gestione integrata degli impianti industriali – Sezione di Fisica Tecnica), dell’ing. Fabio Capezzuto (Geatecno s.r.l.), del dott. Vito Virgilio (Eulogic s.r.l.) e del dott. Pietro Fedele Amatulli (SIT s.r.l.).

D-SysCom è un progetto co-finanziato dalla Regione Puglia, attraverso l’avviso pubblico “Innolabs”, ed è realizzato in favore di quattro utenti finali (Comune di Conversano, Comune di Nardò, Comune di Noci e Associazione Logos Fts – Formazione Turismo Sviluppo) da un raggruppamento interamente pugliese composto da: Servizi di Informazione Territoriale Srl (azienda capofila), Aliser srl, Eulogic srl, Geatecno srl, dal Laboratorio interdisciplinare di Progettazione e Gestione Integrata di Impianti Industriali – Sezione di Fisica Tecnica dell’Università del Salento e dal Centro Nuove Tecnologie per l’Handicap e l’Integrazione del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento.