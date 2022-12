Natale 2022, Presepe vivente nelle Grotte di Castellana: ecco quando

A 70 Metri di profondità tra stalattiti, stalagmiti e caverne la rievocazione della Natività nei giorni 28 e 29 dicembre, 4, 5, 7 e 8 gennaio 2023. Regia di Lucio Giordano, cento figuranti dieci scene

CASTELLANA GROTTE – A settanta metri di profondità, nella bellezza incontaminata di uno dei luoghi naturali più sorprendenti della Puglia. la rievocazione della Natività, unica nel suo genere, fra mestieri del passato e antiche tradizioni, attraverso un suggestivo percorso fra caverne, corridoi, stalattiti e stalagmiti del sito carsico conosciuto in tutto il mondo.

I sei appuntamenti, organizzati dall’UNPLI Puglia e dalla Pro Loco di Castellana “don Nicola Pellegrino” con il patrocinio della società Grotte e del Comune di Castellana, consentiranno ai visitatori di vivere in una suggestiva atmosfera, la Natività predisposta con nuove scene, personaggi e straordinarie scenografie e nello stesso tempo, visitare lo straordinario complesso ipogeo, a diretto contatto con i figuranti in costumi d’epoca.

Definiti tutti i ruoli dirigenziali e tecnici dell’evento scaturito da un’idea di Piero Longo (presidente Pro Loco “Don Nicola Pellegrino”): Regia di Lucio Giordano; Direttore di Produzione Pino Recchia; Musiche su concessione delle “Edizioni Paoline – Ala Bianca Group srl “; Musiche del Maestro Renato Giorgi; Studio di registrazione Oronzo Giglio; Scenografia Raffaele Lavolpe e Marino Scenografie; Fotografo di scena Pasquale Ladogana; Responsabile Tecnico Giuseppe Dicarlo; Costumista Maria Nitti; Voce narrante Oronzo Giglio.

Appuntamento alla prima rappresentazione di mercoledì 28 dalle 17:30 alle 20:30, alla quale seguiranno le repliche di giovedì 29 dicembre, quindi mercoledì 4, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, sempre agli stessi orari.

Confermati prezzi e sconti per le famiglie: bambini fino a 5 anni, omaggio; da 6 a 14 anni, 8 euro; adulti (da 15 anni in poi), 15 euro; soci Unpli e soci Pro Loco Castellana Grotte, 12 euro.

Per informazioni e prevendita è possibile chiamare ai seguenti numeri: 393/6388315 – 327/7033074 – 329/4136477 – 080/4998221