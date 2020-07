PostKino e Wonderful Italy presentano Cinema con Vista

Un luogo magico, due proiezioni e una degusazione. Due notti per festeggiare l’estate da trascorrere in un elegante giardino di Ostuni che regala una vista mozzafiato sul mare e sul borgo antico

OSTUNI (BR) – Sabato 18 e domenica 19 luglio, PostKino e Wonderful Italy invitano a scoprire la potenza e la bellezza del cinema sotto il cielo stellato di Ostuni. A rendere ancora più magico l’evento una degustazione tutta green, a base di prodotti pugliesi e firmata Ho Messo a Frutto ApeBistrot.

IL PROGRAMMA:

SABATO 18 LUGLIO | Cyrano, mon amour – regia di Alexis Michalik – Belgio, 2018 – 1h 49 min.

DOMENICA 19 LUGLIO | Somewhere – regia di Sofia Coppola

USA, 2010 – 1h 38 min.

Un evento che prende vita grazie alla collaborazione di tre start up pugliesi che condividono l’amore per la loro terra e il rispetto dell’ambiente.

“L’obiettivo di Wonderful Italy é valorizzare le eccellenze del nostro territorio per cercare di metterle in contatto con i nostri ospiti ma anche con le stesse comunità locali. – dichiara Roberto Ungaro CEO Wonderful Italy Hub Puglia – La collaborazione con PostKino e Ho messo a frutto ApeBistrot dimostra che la collaborazione a livello locale può generare degli effetti positivi e può costituire la base di partenza per un’offerta culturale adeguata. In un momento storico come questo é un piccolo segnale che mira a coniugare l’intrattenimento di alta qualità con il rispetto delle regole, elementi necessari per una ripartenza sotto i tutti i punti di vista che tanto auspichiamo.”

“Anche quest’anno l’obiettivo è quello di proseguire il percorso di promozione del cinema attraverso la diffusione di eventi ed esperienze polisensoriali, per la valorizzazione e la scoperta del territorio e delle tradizioni della regione.” afferma Azzurra Utta, Presidente dell’Associazione PostKino.

L’evento si svolgerà nell’ampio giardino della Torretta vista mare in Contrada Sant’Angelo, gestita da Wonderful Italy: un’oasi di pace lontano dal caos cittadino, situata a valle del centro storico, fuori dal centro abitato ma a soli 300 mt dal cuore di Ostuni, la bellissima città bianca.

INFO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’accesso agli spettacoli è gratuito per i soci di PostKino, la tessera 2020 ha un costo di 15 euro (prima degustazione inclusa).

RICHIEDI ORA LA TUA TESSERA > https://www.postkino.it/iscriviti/

PUOI PROCEDERE CON IL PAGAMENTO TRAMITE PAYPAL, BONIFICO BANCARIO O DIRETTAMENTE IN LOCO PRIMA DELL’EVENTO.

LA TESSERA VA RICHIESTA OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELL’EVENTO, TRAMITE APPOSITO FORM PRESENTE SUL SITO DI POSTKINO.

Per coloro che sono già in possesso della tessera 2020 è richiesto un contributo di 10 euro per la degustazione.

Wonderful Italy è il primo network italiano che offre ospitalità ed esperienze nei luoghi più affascinanti di Italia.

PostKino invita a scoprire luoghi magici e viverli immergendosi in grandi classici del cinema.

Ho messo a Frutto ApeBistrot è un servizio di catering attento a valorizzare tradizione e materie prime.