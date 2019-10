Parte da Corato il tour italiano di Holly Fullbrook, alias Tiny Ruinsomenica

Appuntamento per domenica 13 ottobre alle 21 al Kursaal Coworking, in via Asproni 11

CORATO (BA) – Fa tappa a Corato il tour della cantautrice neozelandese Tiny Ruins: l’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 21 al Kursaal Coworking, in via Asproni 11. Holly Fullbrook, al secolo Tiny Ruins, porta in giro il suo ultimo album, Olympic Girls, uscito quest’anno per Ba Da Bing Records in doppia versione: colorata e pittorica in band, intima e suggestiva in solo.

Tiny Ruins è ormai una solida realtà del panorama folk internazionale, con tre album all’attivo e un singolo – Dream Wave – registrato e prodotto dal regista americano David Lynch. Acclamata da pubblico e critica, gira il mondo con la sua chitarra in spalla in un tour fitto di date che passa dal Nord America fino all’Europa. Quella di Corato sarà l’unica pugliese, la prima della tranche italiana (che conta in tutto cinque tappe).

Formidabile chitarrista e ispirata compositrice, Tiny Ruins riecheggia i grandi del folk, da Joni Mitchell a Nick Drake, da Bob Dylan a Carole King. Canzoni intime, appassionate che parlano di storie semplici e sentimenti in un mondo in cui lo spaesamento emotivo è un comune denominatore a tutte le latitudini.

Il concerto di Tiny Ruins si inserisce in Relazioni, la nuova rassegna culturale ideata da Spore, la società cooperativa attiva nell’ambito della comunicazione che gestisce il Kursaal Coworking.

“L’universo è relazionale, dalle particelle che lo costituiscono fino alle forme di vita più evolute, come relazionali sono – secondo le ultime scoperte – i concetti di spazio e tempo. La scopo della rassegna è analizzare il significato della parole nei vari ambiti della sfera umana, dall’arte alla cultura, dalla scienza alla musica, dal teatro alla letteratura”, dicono gli organizzatori.

I posti per il concerto sono limitati, prenotazione consigliata all’indirizzo info@spore.media o attraverso i canali social di Spore:

