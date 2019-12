Paolo Lattanzio (M5S): “Finalmente in Commissione Antimafia un Comitato di approfondimento sulle mafie in Puglia”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – “In Commissione Antimafia abbiamo finalmente istituito un Comitato di approfondimento sulle mafie in Puglia. Questo Comitato, che abbiamo richiesto fin dall’inizio dei lavori della Commissione e di cui sarà coordinatore il collega foggiano Marco Pellegrini, ha lo scopo di analizzare, indagare e approfondire i fenomeni mafiosi in Puglia, per studiarne l’origine e l’evoluzione, fino ai più recenti sviluppi”.

Così in una nota Paolo Lattanzio, portavoce alla Camera dei deputati per il Movimento 5 Stelle, capogruppo in Commissione Cultura e componente della Commissione Antimafia.

“Fin dall’esordio della mia esperienza in Commissione Antimafia, ho fortemente sostenuto l’istituzione di questo Comitato, la cui necessità è testimoniata anche dalle cronache che quotidianamente ci informano su episodi criminali di stampo mafioso che si verificano, a più riprese, in diverse zone della Puglia e che si riferiscono alle differenti organizzazioni mafiose presenti nella Regione”, prosegue il portavoce.

“Sono convinto – conclude – che attraverso il lavoro di questo Comitato potremo fornire un sostanzioso contributo alle attività della Commissione Antimafia, per garantire che l’attività di indagine e di contrasto alle mafie in Puglia sia sempre più forte ed efficace”.