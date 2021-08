Paolo Benvegnù, Cristiana Verardo e Doriana Tozzi per il Sei Festival al Castello Volante di Corigliano d’Otranto

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – Nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto prosegue la quindicesima edizione del SEI Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, che fino al 27 agosto con il claim #wecanbeheroes propone un fitto programma di concerti, presentazioni, incontri, residenze artistiche e altri momenti di confronto.

Venerdì 6 agosto la serata prenderà il via alle 20:30 sulle terrazze con la presentazione dei due volumi “B-side. L’altro lato delle canzoni” (Arcana edizioni) della scrittrice e critica musicale Doriana Tozzi, direttrice di I Think Magazine e collaboratrice di Rockit, Rumore e L’Isola che non c’era. Quante volte capita, ascoltando una canzone, di immaginare nella nostra mente la storia che quei versi raccontano, delineando magari nettamente i volti dei personaggi, ambientandoli in scenografie ben definite e rendendo insomma quella canzone un piccolo film tutto nostro? Le canzoni sembrano prendere forma leggendo queste pagine scritte da Doriana Tozzi con passione e rispetto per gli artisti coinvolti ma anche senza limite alcuno alla fantasia, per intraprendere un viaggio fantastico verso B-Side, il pianeta della musica. Il primo volume “Autunno” è dedicato al rock alternativo italiano (Afterhours, Verdena, Marlene Kuntz, Perturbazione, Diaframma, Ministri, Baustelle, FASK, Zen Circus), il secondo “Inverno” alle canzoni dei cantautori italiani (Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Niccolò Fabi, Cristina Donà, Brunori Sas, Ginevra Di Marco, Bugo, Angela Baraldi, Daniele Silvestri, Nada). Dalle 22 nell’atrio (ingresso 15 euro – biglietti nel circuito Dice bit.ly/SEI_Benvegnù) doppio concerto – che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) – con Cristiana Verardo e Paolo Benvegnù. In chiusura selezioni musicali di Carlo Chicco. La cantautrice salentina presenterà i brani di “Maledetti ritornelli”, nuovo lavoro discografico prodotto da G-ROdischi e distribuito da Believe. Il disco, prodotto da Filippo Bubbico, è il risultato di un lungo percorso di ricerca segnato da esperienze e incontri che hanno condotto l’artista ad acquisire nuove consapevolezze musicali. Nel suo sound ricco di sfumature si incontrano e si sintetizzano linguaggi musicali che creano una fusione tra le strutture tipiche della tradizione cantautorale italiana e le esperienze della world e del pop, ricercando un prodotto musicale trasversale e d’ampio respiro. Paolo Benvegnù, chitarrista e cantautore, fondatore degli Scisma, imprescindibile gruppo alternative-rock, proporrà, tra gli altri, i brani del suo nuovo progetto discografico “Delle Inutili Premonizioni Vol.1″, registrato interamente dal vivo in un giorno d’inverno, che include dodici tracce in acustico intrise di riflessioni e ricordi agrodolci dell’autore. «”Delle inutili premonizioni” è solamente un tentativo di ricordare ciò che per me sono utili divinazioni. Piccole intuizioni sulla vita in generale. Serviva a me, perché vergognosamente scrivo solo per me. Un breviario di sguardo sugli eventi, sull’altro, sull’ulteriore», sottolinea Benvegnù. «In questo senso, e anche per la mancanza di dati spazio-temporali, li ritengo appunti lungimiranti. La scelta dei brani è stata casuale, per gusto personale, direi. Avevo registrato più di venti brani. Quelli scelti, e solo in quell’istante, mi parlavano meglio degli altri. In fondo, siamo tutti ascoltatori di ciò che succede, qui ed ora. In generale, ognuno di noi è una moltitudine. La mia moltitudine ha scelto in quell’istante all’unanimità». Nel 2003 debutta con l’album Piccoli fragilissimi film, apprezzato dal panorama musicale indipendente italiano con ottimi riscontri anche dalla critica, che lo colloca tra i migliori dischi dell’anno. A fine 2007 pubblica un nuovo Ep sulla propria etichetta, intitolato “14-19”: il disco crea grande attesa per il nuovo album “Le Labbra”, che esce a febbraio 2008. Il 3 aprile 2009 esce l’Ep “500” ed il tour porta Paolo al Primo Maggio a Roma, sul main stage di Italia Wave per concludersi a dicembre 2009 al circolo degli artisti di Roma, con Dissolution, il memorabile concerto divenuto nel giugno 2010 un disco dal vivo omonimo che ha dato luogo a un tour nazionale di oltre venti date nelle principali città italiane. Il 2018 lo ha visto al fianco di Marina Rei nel tour di “Canzoni contro la disattenzione” e con Nicholas Ciufferi nella genesi del progetto “I racconti delle Nebbie” uscito a marzo 2019 sotto forma di raccolta di narrazioni musicali.

Sabato 7 e domenica 8, sempre al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, torna la “Fiera del disco” (info e prenotazione spazi 3331803375) che prevede la partecipazione di espositori provenienti da tutta la provincia. Dalle 19 (ingresso gratuito) all’interno della fiera, organizzata dal Castello Volante, Sei Festival, Discordia Records e Fiera del Disco Sud Italia, oltre gli stand dedicati al mondo dei supporti fonografici, saranno presenti espositori del vintage e di oggettistica. Sabato 7 dalle 20:30, inoltre, doppia presentazione di libri con “Piccole storie finite male” di Walter Spennato (Salento Books) e “Storiella bonsai. 51 ritratti in musica” di Max Nocco (Ergot). Domenica 8 alle 19 la terrazza di “Nuvole – Cibi, storie, culture”, officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante, si tingerà dei colori dell’arcobaleno con l’aperitivo rainbow, promosso dall’associazione Lea – Liberamente e Apertamente. Durante l’incontro, con il talk “Siamo Seri-e! La comunitá arcobaleno tra censure e rappresentazione”, le socie e i soci dell’associazione discuteranno delle censure e delle rimozioni di serie TV LGBTQIA* ad opera di alcuni servizi in streaming in abbonamento. Dalle 22 (ingresso 6 euro incluso un calice di Girofle di Vini Garofano – biglietti nel circuito Dice bit.ly/SEI_ManuFunk), infine, al via la musica con il doppio concerto – che rientra nella Programmazione Puglia Sounds Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) – con Manu Funk, che propone un cantautorato electro/funk con sfumature indie, e Nervi, vincitore della sesta edizione del Premio Buscaglione (Sotto il Cielo di Fred) che proporrà i brani di “Un tipo timido”, album d’esordio uscito per UMA Records e distribuzione Sony Music.

Il festival, tra libri e musica, nel rispetto delle attuali normative anticovid19, proseguirà al Castello di Corigliano d’Otranto con Giulia Cavaliere, Inude e Post Nebbia (13 agosto), Stefano Cristante e Oscar Giammarinaro nell’ambito di Birre al Castello (17 agosto), Collettiva, Sofia Brunetta e Tuma (20 agosto), Antonio Palumbo, Tutti Fenomeni e La Malasorte (21 agosto), Cristò, Yorker e L’Edera (22 agosto), Giovanna Pancheri, nell’ambito di Io non l’ho interrotta, Colombre e Vipera (26 agosto), Manuela Antonucci, Cristina Donà e Emma Nolde (27 agosto). In Piazza San Giorgio a Melpignano, dopo Venerus e Vinicio Capossela, si esibiranno il cantautore Francesco Bianconi, leader dei Baustelle (14 agosto), la cantautrice Ariete e il giovane artista “(un)cool” Vipra (15 agosto).

Il festival ospiterà anche laboratori per bambini con Fermenti Lattici, in collaborazione con Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attività per ragazzi e ragazze a cura di SwapMuseum e (sabato 14 e domenica 15 agosto a Melpignano) una sezione dedicata al cinema musicale in collaborazione con Seeyousound festival.

Il SEI festival è realizzato con il sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e Melpignano, inserito, per alcuni live, nella Programmazione Puglia Sounds Live e Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) e il supporto di Red Bull e Vini Garofano e di altri partner pubblici e privati. Mediapartner: Radio Popolare, Alpaca Music, Le Rane, The Soundcheck, Cromosomi, IndieClub, Puglia Music, Radio WAU, RKO. Prevendite attraverso il circuito Dice.tv – bit.ly/SEIFestival.