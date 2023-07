Panni, ecco gli eventi dell’Estate 2023

PANNI (FG) – Sono numerosissimi gli appuntamenti dell’Estate Pannese 2023. L’amministrazione guidata dal sindaco Amedeo De Cotiis ha pensato proprio a tutti, grandi, piccini, pannesi e turisti per la lunga serie di eventi in programma nella cittadina dauna ai confini con l’Irpinia.

Tra gli eventi, spiccano quelli di sabato 29 luglio alle 18.30 in via Gramsci si terrà la IV Notturna Off Road, un motoraduno in ricordo di Giuseppe Morra. La manifestazione è adatta a tutti ed è riservata a moto e quad muniti obbligatoriamente di luci.

Domenica 6 agosto, in località Fontana Sario, ci sarà la rappresentazione della Mietitura e “mmèrne” (merenda) dei mietitori.

Alle 21 in piazza Castello sarà la volta di “Corpora Coalitura”, spettacolo di danze contemporanee con musiche dal vivo.

Il 7 agosto sono previsti corsi di fitness e villaggio dei gonfiabili, mentre alle 21 ci sarà lo spettacolo di Teatro Danza e Fuoco Pollon on Fire “Shanti e il sogno di Luce”. Il giorno successivo Balli di Gruppo con “Sentimento Latino” in piazza Castello.

Venerdì 11 agosto alle 17 si terrà l’inaugurazione dell’HUB 801 Centro di progettazione e programmazione su turismo e Cultura dei Monti Dauni, con apertura della mostra fotografica a cura di Annachiara Morena. A seguire, intitolazione del Parco Letterario di Panni allo scrittore pannese Antonio Calitri, all’interno del Parco letterario dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni Teresa Di Lascia. Alle 21 Mago Vincent – Spettacolo di magia e illusionismo per piccoli e grandi.

Il 13 agosto torna il grande appuntamento con Ballinsé, Festival Internazionale dei Balli e dei Suoni Popolari vs Tarantella e Oriente (Dabké). Nell’ambito della manifestazione, si svolgeranno la Panni Expo a cura di Rione Popolare Ballinsé, la Sagra re “Pasta e fasule paisan” e Balla con Cristina Zecchinelli Bretoni. Subito dopo il Trio Baladins dalla Francia, poi la Tarantella Irpina, e a chiudere la Beirut World Beat Dj Set con i ritmi beat dal Mediterraneo e Medio Oriente.

Il giorno di Ferragosto inizierà con la Festa delle Spighe, con la rappresentazione della trebbiatura e tradizionale rito del carico dei covoni sugli asini (le salme)

La giornata continua con le danze tradizionali italiane a cura del Ballinsé e la tradizionale sfilata del concerto bandistico “Gerardo Rainone”.

Il 16 agosto Ballinsé vs Maschere di Tricarico, la sagra del panzerotto e truccadulti e poi si ballerà con P. Michelacci Danze Occitane – Sonadores De Lobas Sardegna – Tamer Akil Libano – Plantec Francia Bretagna – Balfolk con Sara Calzetti (Danze Israeliane) – Paranza Do Tramuntan con Campania Tarantelle e il Ballo sul Tamburo.

Il 17 agosto continuano le danze internazionali, ma è prevista anche la Festa Della Porchetta (Alternativa vegan Panini con verdure grigliate).

Venerdì 18 agosto, alle 11, Festa dell’Emigrante – L’Amministrazione Comunale incontra tutti i Pannesi del Mondo.

Il 25 agosto l’associazione Armonia Pannese presenta il gran concerto della Banda di Panni “Gerardo Rainone”.

Il programma continua ogni giorno fino a fine mese con tornei di carte, funzioni religiose, rappresentazioni teatrali. Raggiungere Panni ogni giorno significherà trovare sempre qualcosa da fare o da ammirare.