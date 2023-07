Orsara Jazz Festival, dal 28 al 30 luglio 2023

Aperte le iscrizioni per la masterclass di chitarra con Kurt Rosenwinkel, una delle voci musicali più celebri del jazz

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Dal 28 al 30 luglio 2023 torna Orsara Jazz Festival, organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’associazione Orsara Musica, con concerti, video installazioni e seminari. Il 29 luglio si terrà la masterclass di chitarra a numero chiuso con Kurt Rosenwinkel (iscrizioni aperte per informazioni seminari@orsaramusica.it). Il compositore, polistrumentista, bandleader e produttore americano Kurt Rosenwinkel è una delle voci musicali più celebri del jazz ed è ampiamente riconosciuto come uno dei chitarristi più originali e dotati che abbiano mai suonato questo strumento. Lo stile armonicamente ricco, ritmicamente libero e incomparabilmente fluido di Rosenwinkel lo ha reso uno dei più importanti musicisti jazz emersi negli ultimi trent’anni e la sua innovativa concezione sonora della chitarra ha cambiato il modo in cui lo strumento è stato percepito e suonato. Le sue registrazioni come bandleader nei primi anni ’80 per la Verve Records sono state straordinariamente originali e hanno ridisegnato il jazz contemporaneo del XXI secolo. Enemies of Energy (2000), The Next Step (2001), Heartcore (2003) e Deep Song (2005) ridefiniscono il suono del jazz per una nuova era, fondendo abilmente le profonde tradizioni acustiche del jazz con l’elettronica, la manipolazione digitale, i beat programmati e strutture armoniche e compositive assolutamente moderne che ancora oggi possiamo solo definire “rosenwinkeliane”. Oltre al suo lavoro di bandleader che definisce il genere, Rosenwinkel è anche un affermato sideman, con oltre 150 crediti a suo nome. La sua prima esperienza di tournée internazionale è stata con Gary Burton, il leggendario vibrafonista che lo ha assunto dopo il Berklee College nel 1992. Nello stesso anno si è unito alla Electric Bebop Band di Paul Motian, instaurando con il batterista un rapporto musicale decennale che ha contribuito a inaugurare una nuova era nella già illustre carriera di Motian. Il successo di Rosenwinkel si è esteso anche oltre il mondo del jazz. È membro della famiglia del Crossroads Guitar Festival dal 2013, quando è stato invitato personalmente dalla leggenda del blues e del rock Eric Clapton a esibirsi e a condividere il palco con lui. L’iconico chitarrista, che ha definito Rosenwinkel “un genio”, ha anche partecipato al disco Caipi (2017) di Rosenwinkel, suonando nel brano “Little Dream”. La collaborazione di Rosenwinkel con Q-Tip in The Renaissance (2008) e Kamaal the Abstract (2009) ha dimostrato che il modo di suonare di Rosenwinkel aveva un’ampiezza che si estendeva comodamente all’hip-hop e che ha portato a esibizioni al Late Night with Jimmy Fallon con i The Roots e a una collaborazione con le sensazioni di internet DOMi e JD BECK. La masterclass rivolta a musicisti è in programma il 29 luglio a partire dalle ore 10 nel Centro polifunzionale di Orsara di Puglia, Via Della Croce/Via Di Vittorio s.n.c., per un massimo di 25 persone. Per prenotazioni inviare email a seminari@orsaramusica.it indicando: nome, cognome, strumento, recapito telefonico, titolo di studio, città di residenza. Ulteriori informazioni su orsaramusica.it