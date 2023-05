Orsara di Puglia, al via corsi gratuiti sul settore vitivinicolo e sull’informatica

I percorsi attivati dal Comune, nell’ambito del progetto “OrientaOrsara” di Punti Cardinali, favoriranno la formazione e la ricerca attiva del lavoro. Domani nell’aula consigliare del Comune un incontro informativo con la cittadinanza

ORSARA DI PUGLIA – Domani, lunedì 29 maggio 2023, alle ore 18.00, nell’aula consigliare del Comune di Orsara di Puglia, il sindaco Mario Simonelli ha organizzato un momento con la comunità locale per parlare di “OrientaOrsara”, il progetto promosso dal Comune attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. L’incontro punta a spiegare e illustrare tutte le possibilità offerte per favorire percorsi di formazione e di ricerca attiva del lavoro.

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. Le attività, infatti, sono destinate a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni, persone in condizioni di disagio.

Anche alla luce dell’avvio degli Orientation Labs, laboratori di orientamento al lavoro, cittadinanza attiva, educazione alla territorialità, alla legalità. A partire dal 5 giugno, gli spazi della Comunità educativa per minori (via Ponte Capò nsc) ospiteranno il laboratorio su “Digital Skills per la ricerca del lavoro: corso informatico rivolto a giovani e adulti”. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di lunedì/mercoledì/venerdì nella fascia pomeridiana. Dall’11 giugno, invece, inizierà il corso gratuito “Conoscere le professioni del territorio: il settore vitivinicolo”. A cura di Leonardo Guidacci e rivolto ai giovani tra i 18 e i 24 anni, il laboratorio si svilupperà tutte le domeniche nei locali della Comunità educativa per minori. Dalla vite all’uva, dall’uva al vino, il vino in bottiglia, la degustazione, sono le tematiche che saranno affrontate durante il corso per promuovere la conoscenza del settore, potenziare le competenze e sostenere la creazione di impresa.

Per info e prenotazioni: punticardinaliorsara@gmail.com

Il progetto, infine, prevede anche l’attivazione dell’Orientation Desk, uno sportello specialistico per l’orientamento scolastico e professionale in cui gli operatori offriranno informazioni ai cittadini utili per scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. Il servizio si rivolgerà anche a disoccupati e inoccupati di lunga durata, persone in condizioni economiche svantaggiate, o con un basso grado di scolarizzazione e qualificazione professionale, informandoli rispetto all’offerta formativa disponibile, alle politiche attive del lavoro. L’iniziativa è realizzata in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia.