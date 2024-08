“Notte delle Lanterne”, dal 30 agosto al primo settembre a Trani

La IV edizione di “Notte delle Lanterne” tra Enogastronomia, Cultura, Tradizione e Sociale si svolgerà nella suggestiva cornice del Monastero di S. Maria Colonna

TRANI – L’Associazione Culturale Forme e la Città di Trani sono lieti di annunciare la quarta edizione di “Notte delle Lanterne”, un evento che celebra l’eccellenza enogastronomica del Sud Italia (30 agosto – 1 settembre 2024).

La manifestazione, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Monastero di S. Maria Colonna a Trani, rappresenta un’importante occasione di aggregazione e promozione del territorio, attraverso il connubio tra enogastronomia, cultura e turismo, con un forte impegno per l’inclusione sociale e la solidarietà. L’evento è realizzato con il sostegno della Città di Trani e dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia.

Un evento di eccellenza e networking

“Notte delle Lanterne 2024” dunque è un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e della buona tavola. Il focus infatti sarà sulla promozione del vino pugliese, che negli ultimi anni ha conquistato un ruolo di primo piano a livello nazionale e internazionale, e che, in questa edizione, ospiterà eccezionalmente anche il vino lucano, aggiungendo una nota di diversità e ricchezza all’evento.

Collaborazioni e sinergie

L’iniziativa innanzitutto è resa possibile grazie alla collaborazione con partner di rilievo come il Consorzio della “Focaccia Barese”, il Movimento Turismo del Vino di Puglia, e l’Associazione Sommelier Puglia. Queste partnership sono fondamentali per il successo dell’evento, contribuendo a creare un’esperienza unica che unisce tradizione, innovazione e cultura. Per il sociale, oltre all’AVIS con “Il buon vino fa buon sangue”, partecipano anche L’ARGES e i sempre presenti e indispensabili ragazzi del Trani Autism Friendly, che affiancheranno i sommelier nelle degustazioni.

Programma dell’evento

Si parte il 30 agosto con l’apertura degli stand enogastronomici e la cerimonia di accensione della Lanterna. Tra i protagonisti della serata, anche la buona musica, con la cantante Manosperti e il chitarrista Di Modugno, in collaborazione con l’Istituto Concertistico Tirenum nell’ambito del Trani Classic Festival, il 31 agosto, i nostri apprezzatissimi DJ Roberto Lamanna, Luca Moschetta e Jonatan. I visitatori inoltre potranno partecipare a masterclass curate dall’Associazione Italiana Sommelier, a cui parteciperà anche il Sindaco Amedeo Bottaro. La manifestazione si concluderà il 1° settembre con la premiazione dell’AVIS ai donatori eccellenti e la premiazione del Prodotto di Qualità. Le tre serate infine saranno condotte da Kevin Dellino, ex allievo e collaboratore di Emilio Fede, che ha lavorato ache su canali Sky, Tele Norba e Cusano Italia Tv.

In aggiunta la dichiarazione della Presidente dell’Associazione Forme, Elena Brulli

“La IV edizione di ‘Notte delle Lanterne’ è un’importante occasione per promuovere la cultura del vino e del cibo pugliese, creando sinergie tra i diversi attori del territorio e divulgando una corretta educazione alimentare. Il nostro obiettivo è valorizzare e far conoscere le eccellenze locali, contribuendo allo sviluppo del turismo enogastronomico e alla crescita economica della regione. Vorrei esprimere un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori e ai sostenitori che hanno reso possibile questa manifestazione, al Sindaco Amedeo Bottaro e all’amministrazione comunale per il loro supporto, agli organi di stampa per la loro preziosa collaborazione e a tutti i partecipanti che ogni anno rendono questo evento unico e speciale.”

Conclusione

L’organizzazione in particolare è stata curata dall’Associazione Forme, in questa edizione con la collaborazione di Mef/Quadrum dei Fratelli Franco e Donato Braia, Cesare Natalicchio d.e., Giuseppe D’Ambrosio s.m.m., Giuseppe Martiradonna r.c.., Gigi Carbonara Service, e Trani Soccorso. Grazie di cuore a tutte le aziende sostenitrici, all’AMIU spa, al Dir. Massimo Pillera.