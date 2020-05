Regione Puglia, notizie sul Coronavirus e informazioni utili

REGIONE – Dalla seconda metà di febbraio l’Italia è in piena emergenza Coronavirus. Con la proliferazione del virus è aumentata esponenzialmente la domanda di notizie e informazioni sull’andamento del contagio e sulle misure preventive, soprattutto in Rete.

Presidiare i canali digitali con informazioni puntuali e accessibili è un importante vaccino contro il fenomeno delle fake news, i cui effetti possono condizionare negativamente la salute e l’ordine pubblico.

La sezione Coronavirus del portale della Regione Puglia raccoglie in un unico spazio informazione, intrattenimento, servizi e guida alle misure di sostegno economiche per persone e imprese. Una fonte autorevole e verificata per permettere alle persone di orientarsi sull’emergenza sanitaria in corso e sulle implicazioni economiche e sociali.

Con l’avanzare dell’emergenza, la sezione si amplia di nuovi contenuti per sciogliere dubbi e rispondere alle domande più frequenti delle persone: da come comportarsi per arginare la diffusione del contagio alle parole chiave del Coronavirus; dai numeri di pronto intervento all’elenco puntuale di Decreti, circolari statali e disposizioni regionali; dagli aiuti regionali e di Stato per contrastare le difficoltà economiche e sociali causate dall’epidemia ai contenuti culturali per alleggerire le giornate in casa.