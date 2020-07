Noci, torna a riunirsi in presenza il 23 luglio il Consiglio Comunale

Ecco i punti all’ordine del giorno

NOCI (BA)- È stato convocato in sessione ordinaria e pubblica il Consiglio Comunale per giovedì 23 luglio in alle ore 09:00 in prima convocazione (seconda convocazione sabato 25 luglio alle ore 09:00). Sarà il primo Consiglio Comunale che si svolgerà in presenza dopo il lockdown, necessario a portare all’attenzione dell’assise, tra le altre cose, alcune ratifiche che necessitano di approvazione entro i 60 giorni dall’adozione.

All’ordine del giorno:

1) lettura ed approvazione verbale della seduta del 25 febbraio 2020;

2) ratifica Variazione di Bilancio adottata con Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 26.05.2020 avente per oggetto “Adozione variazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022, per inserimento nell’annualità 2020 dei progetti: Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza immobili finanziamento Ministero dell’Interno – Realizzazione di rotatorie stradali urbane finanziamento Regione Puglia – Interventi per infrastrutture scolastiche finanziamenti fondi Regione Puglia Sistema integrato istruzione”;

3) ratifica Variazione di Bilancio adottata con Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 26.05.2020 avente per oggetto “Variazione urgente Bilancio previsione 2020/2022”;

4) ratifica Variazione di Bilancio adottata con Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 30.06.2020 avente per oggetto “Variazione urgente Bilancio previsione 2020/2022, inserimento di interventi nella programmazione”.

5) approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’Articolo 227 del TUEL;

6) adempimenti previsti dall’art. 43 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 – Azione di rivalsa. Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 aprile 2011 sul ricorso n. 64264/01 Notarnicola c/Italia. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. A) del D.lgs. 267/2000;

7) riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del d.lgs. 267/2000:

Pavone O., Casalino G., condominio Noci Nuova, Putignano G., Intini O., Dogali O., Scialò E., Istituto vendite giudiziarie, azienda turistica agricola s.r.l., eredi lenti (esproprio mattatoio), lombardi D.+Pentimella M. S., Pascarelli S., Cavallarin l. (eredi Maggipinto). Variazione di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione;

8) riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) del d.lgs. 267/2000: avv. Mansueto V., avv. Panizzolo F., avv. Profeta S., avv. Durante M. M., avv. Manelli V., avv. Notarnicola F., avv. Martucci G. Variazione di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione;

9) azienda pubblica di servizi alla persona – “A.M. Sgobba” – Casa di riposo – Nomina componenti del Consiglio di amministrazione.

La Conferenza dei Capigruppo, al fine di organizzare al meglio i lavori del Consiglio, è stata convocata per lunedì 20 luglio alle ore 12:00.