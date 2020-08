Neri Marcorè a Crispiano per la seconda edizione di “Live in Masseria”

CRISPIANO (TA) – Magia d’estate tra musica e ulivi: si terrà il prossimo 9 agosto 2020 l’attesissimo spettacolo di Neri Marcorè, poliedrico artista, attore, doppiatore, conduttore, imitatore, cantante, reduce da successi tv come “Stati generali”, teatrali come “Tango del calcio di rigore” e radiofonici come “Radio2 Social Club”. Accompagnato alla chitarra dall’eclettico Domenico Mariorenzi, Neri Marcorè (voce e chitarra) proporrà un repertorio vario, impegnato ed emozionante con la sua grande personalità, senza far mancare al pubblico la sua ironia, il suo umorismo leggero ed elegante, anche sulla scia dei suoi precedenti lavori musicali sulle opere di Giorgio Gaber e Fabrizio De Andrè.

Lo spettacolo si inserisce come primo evento della rassegna di concerti “Live Evo 2020 In Masseria” giunta quest’anno alla seconda edizione, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Michele Placido e Sergio Rubini.

L’evento, Patrocinato dal Comune di Crispiano ed organizzato dall’Accademia di musica, canto e recitazione “Green Academy Music & Arts” con la direzione artistica di Martino De Cesare e Tony Semeraro, si terrà nella suggestiva Masseria settecentesca Quis Ut Deus, riconfermata cornice di grande pregio storico ai piedi della Valle d’Itria, circondata da meravigliosi ulivi secolari e dai tradizionali trulli, nonché inserita nel circuito delle “100 Masserie”.

Da qui “Live Evo In Masseria”: musica e recitazione dal vivo dei più grandi ed apprezzati artisti italiani, in connubio con la natura in cui la Masseria Quis Ut Deus è incastonata, tra quei meravigliosi ulivi, simbolo di una Puglia rinomata e conosciuta in tutto il mondo, proprio per le sue ricchezze naturalistiche ed enogastronomiche, punti forte di un turismo in ascesa nonostante le note difficoltà ed incertezze di questi mesi che il comparto ha dovuto e dovrà affrontare a causa dell’emergenza sanitaria globale.

A tal proposito, saranno adottate tutte le precauzioni previste e necessarie ai fini di garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti ed operatori.

Lo spettacolo di Neri Marcorè, come anticipato, inaugurerà questa seconda edizione per dare seguito il 22 agosto al concerto di Graziano Galatone, cantante ed attore, reduce da grandi successi come “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, “Tosca – Amore disperato” di Lucio Dalla e “I promessi Sposi – Opera moderna” di Michele Guardì. A conclusione della rassegna di eventi, il 29 agosto si terrà l’attesa replica dello spettacolo teatral musicale dedicato a Domenico Modugno intitolato “Tra i pisci spada e i delfini… c’è il mare” che vedrà numerosi artisti affiancarsi in un meraviglioso tributo al grande artista pugliese.

Gli sponsor sostenitori dell’iniziativa: BCC San Marzano di San Giuseppe – Masseria Appia Traiana Azienda agricola Tateo Casale – Sismalab – Mestbike – Antonio Greco Officine – L’essenza in vista Ristorante – Papa Sport – Mister Toys

A curare la comunicazione dell’evento, Daniele Marchetti e MIDA Comunicazione.

INFO E BIGLIETTI:

Prenotazione obbligatoria

TEL: 0994004514 | CELL/WHATSAPP: 3277060212

TARANTO: Eden Bar, Viale Magna Grecia 106 TARANTO: Bar La Palma D’Oro, Via Federico di Palma, 52 CRISPIANO: Ideal Bar, Corso Vittorio Emanuele III, 21 MARTINA FRANCA: Florien Caffè, Viale dei Lecci 26 MARTINA FRANCA: Da Vinci Cafè, Via Maria D’Enghien 7 GROTTAGLIE: Zelig Bar, Via G. Amendola 13 FRANCAVILLA FONTANA: Giba Cafè, Piazza Umberto