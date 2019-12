Natale a Noci 2019

Il programma

NOCI (BA) – Il saluto e l’augurio dell’intera Amministrazione Comunale possano arrivare, come segno di vicinanza, in ogni casa, in ogni strada e piazza del paese.

Possano essere per tutti, questi giorni festa, occasione per incontrare le persone care e condividere con loro momenti di gioia e serenità. La vera luce del Natale risiede, infatti, nell’amore che abbiamo e che sappiamo donare agli altri.

Non dimentichiamo di prenderci cura di chi ha più bisogno, dei malati, degli anziani, di chi è solo. Perché non v’è Natale dove le fragilità sono dimenticate.

L’Amministrazione Comunale, sostenendo l’iniziativa di quanti si adoperano per animare la nostra città, offrendo momenti di intrattenimento culturale, nel solco delle migliori tradizioni del Natale, ha voluto offrire anche quest’anno un programma di eventi che possano allietare le giornate dei nocesi e dei visitatori che si riverseranno per le nostre strade in occasione delle feste. Con semplicità e un’attenzione particolare per i più piccoli.

Musica, teatro, gastronomia e tanto altro contribuiranno a far rivivere quell’atmosfera magica che caratterizza questo periodo.

A tutti coloro che sono a vario titolo impegnati nel rendere ciò possibile va il nostro sincero ringraziamento.

A tutti il nostro più caro augurio di Buone Feste e felice Anno Nuovo!

L’Amministrazione Comunale

Giovedì 12 Dicembre

Via Pr. Umberto – Ore 20.00

ACCENSIONE FALÒ DI SANTA LUCIA

A cura del Comitato Feste Patronali

Chiostro delle Clarisse – Ore 18.00

LE SIRENE NON SI CERCANO

Presentazione libro di Tommaso Galiani a cura di Ass. Puglié in collaborazione con Ass. Il lunedì letterario

Domenica 15 Dicembre

Chiesa San Domenico – Ore 19:30

STELLE ALPINE

Concerto del Coro Alpini Sez. Bari-Basilicata a cura dell’Ass. Nazionale Alpini

Mercoledì 18 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 19.30

DIMENTICARSI… UN RICORDO DI SÉ

Mostra fotografica e spettacolo teatrale a cura di Asd Ballet School

Chiostro delle Clarisse

NOCINO E RAMPANTE

La leggenda sulle origini di Noci per bambini

Ore 17:30 – Commento musicale dell’Orchestra dei piccoli diretta da Gianni Console

Ore 19.30 – Commento musicale del gruppo “Conduction” diretta da Gianni Console e presentazione del CD

A cura di Noci Gazzettino in collaborazione con Scatola Sonora

Giovedì 19 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 19.00

IL NATALE CHE VORREI

Saggio di Natale dei ragazzi dell’Asd Movida

Venerdì 20 Dicembre

Piazza Garibaldi

GUSTOSAMENTE NATALE

Nel senso della tradizione

18.00 – Inaugurazione evento e apertura stand

18.30 – Laboratorio di pupazzi in gomma piuma per bambini presso il Villaggio di Babbo Natale

20.00 – Spettacolo musicale

Mercatino natalizio dell’artigianato Chiostro delle Clarisse

A cura di Confartigianato Noci in collaborazione con AIS Puglia, Puglia Trek&Food, Il talento nasce al Sud e Ass. AgriCultura

Sabato 21 Dicembre

Piazza Garibaldi

GUSTOSAMENTE NATALE

Nel senso della tradizione

Dalle 10.00 – Attività di animazioni per bambini con laboratori di cartellate, artigianato e cioccolato e balli popolari

18.00 – Apertura stand

20.30 – Calata di Babbo Natale

21.00 – Spettacolo musicale

Mercatino natalizio dell’artigianato Chiostro delle Clarisse

A cura di Confartigianato Noci in collaborazione con AIS Puglia, Puglia Trek&Food, Il talento nasce al Sud e Ass. AgriCultura

Domenica 22 Dicembre

Piazza Garibaldi

GUSTOSAMENTE NATALE

Nel senso della tradizione

Dalle 10.00 – Apertura stand e laboratorio di cartellate

21.00 – Spettacolo musicale

Mercatino natalizio dell’artigianato Chiostro delle Clarisse

A cura di Confartigianato Noci in collaborazione con AIS Puglia, Puglia Trek&Food, Il talento nasce al Sud e Ass. AgriCultura

Lunedì 23 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 20:00

A MAGIC CHRISTMAS SYMPHONY 2.0

Concerto Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana diretta dal MO Cettina Donato a cura del Comune di Noci

Venerdì 27 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 20.00

CONCERTO DI NATALE

A cura della Banda cittadina “Santa Cecilia-Sgobba”. Ospite della serata MARIO ROSINI (2° classificato al Festival di Sanremo 2004). Dirige: Giacomo Lasaracina

Sabato 28 Dicembre

Chiostro San Domenico – Ore 19.30

4° GRAN CORCERTO DI FINE ANNO

Concerto del “Francesco Greco Ensamble” a cura dell’Ass. DARF

Lunedì 6 Gennaio

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 17.30

FESTA DELL’EPIFANIA

Spettacolo per bambini “le favole di Pinocchio” a cura di Confartigianato Noci

Sabato 18 Gennaio

Chiostro di San Domenico – 18.00

IO LEGGO TU LEGGI NOI LEGGIAMO

Incontro con Francesco Giorgino, giornalista Rai a cura di Vivere d’Arte Eventi in collaborazione con Mondadori Point

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 20.30

SESSIONE D’AMORE

Commedia musicale a cura dell’Ass. La Zizzania

MOSTRE

Dal 7 dicembre al 6 gennaio

Locali ex anagrafe via Porta Putignano

I PRESEPI DI SPACCANOCI 4^ Ediz.

A cura di Ass. I presepi di SpaccaNoci

Orari apertura: 17.00 – 21.00

Dal 9 al 15 Dicembre

Chiostro San Domenico

100 ANNI INSIEME

Mostra celebrativa a cura dell’Ass. Nazionale Alpini

Orari apertura: 17.00 – 20.00 (domenica 15 dicembre anche 10.00 – 12.30)

Dal 20 al 22 Dicembre

Palazzo della Corte

GENERAZIONE BOH

Mostra illustrazioni dell’artista Claudio Castellana, in arte “iamclaudioc” a cura dell’Ass. DARF

Orari apertura: 18.00 – 23.00

Dal 27 al 29 Dicembre

Chiostro delle Clarisse

VITO GRILLETTI. RETROBOTTEGA

Artigiano di ieri, oggi e domani

A cura di Confartigianato Noci

Orari apertura: 17.00 – 24.00