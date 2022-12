“Muse”, dall’8 al 29 dicembre a Bari, Locorotondo, Fasano e Corigliano D’Otranto

La rassegna promossa dall’Associazione Locus Festival presenterà concerti, spettacoli e laboratori proposti da donne; in programma una mostra fotografica di Guido Harari

PUGLIA – Musica, teatro, danza, fotografia: dall’8 al 29 dicembre a Bari, Locorotondo, Fasano e Corigliano D’Otranto appuntamento con la prima edizione di Muse. Oltre venti concerti, spettacoli e laboratori proposti da donne e una mostra fotografica di Guido Harari (dal 17 dicembre al 6 gennaio) in un percorso tra generi, generazioni, bellezza e suggestioni invernali pugliesi.

Dalle divinità della mitologia, al protagonismo femminile nella scena musicale contemporanea, i luoghi della Puglia accolgono le voci, i suoni e le immagini delle muse d’oggi. Tra le ospiti, Nada, Erica Mou, Serena Brancale, Sade Mangiaracina, Caterina Palazzi, Serena Fortebraccio con Kekko Fornarelli, Serena Spedicato con Vince Abbracciante, Valentina Magaletti, Rosa Brunello, Matilde Davoli, Emma Nolde, Whitemary, Fabryka, Anna Bassy, Elisa Bee, Vera di Lecce, Nziria, Marta del Grandi. Da segnalare i laboratori e gli spettacoli di danza a cura di Res Extensa, compagnia diretta dalla danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri, e di teatro con la Compagnia Licia Lanera, finalista al Premio Ubu 2022.

Protagonista della rassegna anche il fotografo Guido Harari che presenterà il suo recente volume “Remain in Light. 50 anni di fotografie e incontri” (Rizzoli Lizard) e proporrà la mostra che ispira e dà il nome all’intera manifestazione. Muse sarà infatti allestita dal 17 dicembre al 6 gennaio nelle sale del Castello “Volante” De’ Monti di Corigliano d’Otranto. Harari, tra i più celebri fotografi italiani di musica, ha selezionato dal suo vasto archivio oltre quaranta ritratti di grandi icone femminili della storia della musica dagli anni ’70 ad oggi. Patti Smith, Nina Simone, Joni Mitchell, Laurie Anderson, Fatoumata Diawara, Tina Turner, Kate Bush, Joan Baez, Skin, Debbie Harry, Patty Pravo, Gianna Nannini, Tracy Chapman, Mercedes Sosa, Mia Martini, Loredana Berté, Milva, Siouxsie Sioux sono solo alcune protagoniste delle foto esposte, stampate in una speciale cromia rosso-oro, e accompagnate da un audioguida con la voce narrante di Licia Lanera.

Muse è una rassegna organizzata dall’Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura, delle amministrazioni comunali di Bari, Locorotondo, Fasano e Corigliano D’Otranto in collaborazione con Wall Of Sound Gallery, I-Jazz, Italian Music Festival, Distretto Puglia Creativa, Officina degli Esordi, Associazione Il Tre Ruote Ebbro, Cooperativa Serapia, Coolclub, Castello Volante e Sei Festival. I biglietti dei concerti e degli spettacoli saranno disponibili in prevendita dal 29 novembre nel circuito TicketOne. Info www.locusfestival.it

SAVELLETRI – FASANO

Dall’8 al 18 dicembre si parte dalle Sale del Museo Archeologico di Egnazia a Savelletri (frazione di Fasano) con i concerti di tre artiste legate al mondo del jazz, della musica d’autore e della sperimentazione: la contrabbassista Caterina Palazzi (giovedì 8) e le cantanti Serena Fortebraccio, accompagnata dal pianista Kekko Fornarelli (domenica 11), e Serena Spedicato, affiancata dal fisarmonicista Vince Abbracciante (domenica 18). Lunedì 26, invece, nel Teatro Sociale di Fasano appuntamento con la cantante Serena Brancale, una delle voci più talentuose della scena musicale italiana.

BARI

Dal 16 al 29 dicembre l’Officina degli Esordi di Bari ospiterà proposte musicali d’avanguardia con artiste di profilo nazionale e internazionale. Sette concerti fra elettronica, jazz e rock ad alto potenziale creativo, in linea con lo spirito multiculturale del laboratorio urbano barese. Sul palco si alterneranno Rosa Brunello (sabato 17), Matilde Davoli (domenica 18), Emma Nolde (mercoledì 21), Whitemary (martedì 27), Fabryka (mercoledì 28) e Anna Bassy (giovedì 29 dicembre). Venerdì 16 dicembre, prima del concerto di Valentina Magaletti, Guido Harari presenterà il suo recente volume “Remain in Light. Remain in light. 50 anni di fotografie e incontri” (Rizzoli Lizard).

CORIGLIANO D’OTRANTO

Dal 17 dicembre al 6 gennaio, come anticipato, il Castello Volante De’ Monti di Corigliano d’Otranto ospiterà la mostra fotografica Muse di Guido Harari che ispira e dà il titolo all’intera rassegna. Ma le sale dell’antico maniero accoglieranno anche cinque giorni di musica con gli spettacoli live di Valentina Magaletti (sabato 17 in occasione di BazArt, festa-mercato dell’illustrazione e dell’autoproduzione), Nada (martedì 20), Elisa Bee e Vera di Lecce (venerdì 23, in collaborazione con Sei Festival), Nziria (martedì 27) e Marta del Grandi (mercoledì 28).

LOCOROTONDO

A Locorotondo invece si rinnova la tradizione del Locus Winter, che riflette il Locus festival in una dimensione più raccolta e invernale. Tra il 18 ed il 29 dicembre, negli spazi dell’Auditorium Comunale e del Laboratorio Urbano G-lan, il percorso di MUSE spazierà infatti fra teatro, danza e musica. Res Extensa (dal 18 al 20) e la Compagnia Licia Lanera (dal 20 al 22) proporranno due laboratori aperti al pubblico, che si concluderanno con gli spettacoli delle due realtà pugliesi. Di alto livello anche la musica live, con i concerti delle cantautrici Nada (mercoledì 21) ed Erica Mou (venerdì 23) e della pianista Sade Mangiaracina (giovedì 29).

PROGRAMMA

FASANO (BR)

Museo Archeologico di Egnazia (Savelletri)

8 dicembre | Caterina Palazzi

11 dicembre | Serena Fortebraccio e Kekko Fornarelli

18 dicembre | Serena Spedicato e Vince Abbracciante

Teatro Sociale

26 dicembre | Serena Brancale

BARI – Officina degli Esordi

16 dicembre | Guido Harari presenta “Remain in Light. Remain in light. 50 anni di fotografie e incontri” (Rizzoli Lizard)

16 dicembre | Valentina Magaletti

17 dicembre | Rosa Brunello

18 dicembre | Matilde Davoli

21 dicembre | Emma Nolde

27 dicembre | Whitemary

28 dicembre | Fabryka

29 dicembre | Anna Bassy

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – Castello Volante De’ Monti

Dal 17 dicembre al 6 gennaio | Muse – Mostra fotografica di Guido Harari

17 dicembre | Valentina Magaletti in collaborazione con BazArt

20 dicembre | Nada

23 dicembre | Elisa Bee – Vera di Lecce in collaborazione con Sei Festival

27 dicembre | Nziria

28 dicembre | Marta del Grandi

LOCOROTONDO (BA) – Cinema Auditorium Comunale

Dal 18 al 20 dicembre | Laboratorio di danza a cura di Res Extensa

Dal 20 al 22 dicembre | Laboratorio teatrale a cura di Compagnia Licia Lanera (c/o G.lan – Laboratori urbani)

20 dicembre | Il sole a sud – ResExtensa

21 dicembre | Nada

22 dicembre | Da lle dù a lle quàtte aggirene le matte – Compagnia Licia Lanera

23 dicembre | Erica Mou

29 dicembre | Sade Mangiaracina

Info

www.locusfestival.it