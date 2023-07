Monopoli, festeggiamenti in onore di Sant’Anna: dal 22 al 26 luglio

Al via dal 22 luglio col triduo di preparazione in chiesa, il 25 e 26 luglio tornano gli eventi in Piazza Don Armando Dorsi all’esterno della chiesa

MONOPOLI – Tornano i festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Monopoli. Dopo alcuni eventi svolti nei giorni precedenti, come il 1° torneo di calcio a 7 giovanile “Don Armando Dorsi”, il 1° torneo di Burraco Sant’Anna, il GREST “Cavalieri Erranti” nelle aree esterne della chiesa e le celebrazioni liturgiche all’aperto con la statua di Sant’Anna presso le Suore Pie Operaie di San Giuseppe e in via Vera Consoli, sabato 22 luglio si darà il via a cinque giorni di festa.

Dal 22 al 24 luglio ci sarà il triduo di preparazione con il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle 19.00. Domenica 23 luglio a fine messa ci sarà la festa conclusiva del GREST 2023 “Cavalieri Erranti” insieme agli animatori e i ragazzi dell’Oratorio Anspi Sant’Anna, mentre lunedì alle 20.00 ci sarà un incontro dibattito sul tema: “Custodire la dignità delle donne”. Presentazione di un progetto di Caritas Italiana.

Nel giorno della vigilia della festa, martedì 25 luglio ci sarà alle ore 19.00 la solenne celebrazione con la benedizione dei nonni. Al termine ci sarà l’accensione delle luminarie a cura della ditta “Centomani Light” di Monopoli.

Alle ore 20.00 in Piazza Don Armando Dorsi, all’esterno della chiesa, al via gli eventi all’aperto con l’esibizione delle scuole di ballo “Dancing on hill” e “Power Dance”.

Alle 21.00 sempre nella stessa location ci sarà il concerto de “La Scuola del Rock”, con l’esibizione di diversi musicisti di varie età.

Mercoledì 26 luglio, giorno della festa di Sant’Anna, alle ore 10.00 ci sarà la Santa Messa con la benedizione delle donne partorienti.

Alle 19.00 ci sarà la solenne celebrazione del giorno di Sant’Anna presieduta dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe Favale. Al termine ci sarà la solenne Processione per le vie del quartiere, accompagnata dalla presenza della Banda del Giubileo “Città di Monopoli”.

Alle 21.00 sul palco antistante la chiesa, in Piazza Don Armando Dorsi, ci sarà lo spettacolo “Buon Compleanno Radio Puglia, da 45 anni insieme”, con baby dance, giochi di prestigio, animazione e dj set. A conclusione della serata e dei festeggiamenti ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della gara di bontà.

Allieteranno le serate del 25 e 26 luglio la sagra del panzerotto e della frittella farcita.