Molfetta, “Sola contro la mafia” in scena a Spaziolearti

Sabato 29 novembre Arianna Gambaccini porta in scena “Sola contro la mafia” di Teatrermitage, adattamento e regia di Vito d’Ingeo

MOLFETTA – A SPAZIOleARTI prosegue la stagione di prosa “L’ALTRA SCENA” con un nuovo appuntamento che, in prossimità della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, porta in scena una storia intensa in cui si intrecciano violenza di genere e dinamiche mafiose.

Sabato 29 novembre alle ore 21 va in scena lo spettacolo di Teatrermitage “Sola contro la mafia” con Arianna Gambaccini, adattamento e regia di Vito d’Ingeo.

Lo spettacolo tratto dal testo “Non la picchiare cosi’“ di Francesco Minervini per le Edizioni La Meridiana narra la storia vera di una donna, Maria, testimone di giustizia e a lungo vittima di violenze.

E’ La storia della sua forza, del suo coraggio e delle sue scelte. Una storia di mafia consumata nel nord della Puglia iniziata a metà degli anni ottanta e non ancora terminata.

Maria, donna-bambina

si consegna inconsapevolmente nelle mani di un boss della mafia pugliese che la soggioga, ne fa una sua proprietà e la usa per compiere operazioni e traffici illeciti.

La sua coscienza, narcotizzata da un “amore malato”, si risveglia solo dinanzi alla vita che si rinnova nel suo grembo. La gravidanza, custodita e difesa con le unghie, irrompe come bagliore nel buio della sua martoriata esistenza per diventare lama con cui tranciare i fili della crudele ragnatela che la intrappola.

La fuga e la decisione di farsi “testimone” contribuirà a sgominare uno dei più efferati clan della cosiddetta “quarta mafia”. Ma a Maria non sarà restituita la libertà.

Costretta, sotto protezione e con altre identità, a peregrinare con suo figlio per la penisola, sperimenterà quanto crudele sia la “prigionia legalizzata” dei testimoni di giustizia e l’insensibilità delle istituzioni.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Libera Puglia.

Si accede con prenotazione.

Info sulla programmazione della stagione di teatro e musica e sul sito www.spaziolearti.it

SpazioLeArti/Teatrermitage – Via Pia 57/59 -Molfetta – tel. 340.8643487 – 080.2373275 spaziolearti@gmail.com